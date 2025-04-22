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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فاكهة غير متوقعة تعالج الضعف الجنسي والحموضة وتقوي القلب

القلب
القلب
اسماء محمد

يعد الموز من الفواكه الشهية التى يحبها الكبار والصغار ولكن هل تعلم أنه قادر على علاج مشاكل عديدة في الجسم.

وفقا لما جاء في موقع netmeds نعرض لكم اهم الفوائد الصحية لتناول الموز.


صحة القلب


يُعزز محتوى الموز من البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات صحة القلب. 

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الموز، باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة منخفضة من الصوديوم، يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقي من الآثار الجانبية لارتفاع ضغط الدم.

الموز

تحسين صحة الجهاز الهضمي


يُعد الموز خيارًا مثاليًا لعلاج الإسهال و يُنصح باتباع نظام غذائي صحي (BRAT) (الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص) لإدارة الإسهال من الناحية الغذائية .

 يعوض الموز العناصر الغذائية المفقودة، مثل البوتاسيوم، خلال نوبات الإسهال التي تُسبب الشعور بالضعف و يدعم صحة الأمعاء ويُعزز انتظام حركة الأمعاء.

تحسين المزاج وتقوية الذاكرة


تتحول المستويات العالية من التربتوفان في الموز إلى السيروتونين، وهو ناقل عصبي دماغي يُحسّن المزاج ويساعد على التغلب على الاكتئاب ويقوي الذاكرة كما تُعزز فوائد فيتامين ب6 والمغنيسيوم النوم الجيد وتُرخي العضلات.

يعالج الربو


توصل باحثون في إمبريال كوليدج لندن إلى أن الأطفال الذين يتناولون موزة واحدة فقط يومياً لديهم فرصة أقل بنسبة 34% للإصابة بالربو.

يعزز فقدان الوزن


يلعب وجود الألياف الغذائية والنشا المقاوم في الموز دورًا حيويًا في إنقاص الوزن، إذ يُبطئ عملية الهضم، ويساعد على الشعور بالشبع، ويُحافظ على توازن مستويات السكر في الدم، ويُحرق الدهون للحصول على الطاقة، وفقًا لمجلة التغذية. 

يهدئ القرحة وحرقة المعدة


يعالج الموز حرقة المعدة فهو يوازن درجة حموضة المعدة ويعزز طبقة المخاط، مما يخفف الألم كما أن محتواه من الألياف يُسهّل حركة الطعام عبر الأمعاء، مما يمنع ارتجاع المريء.

تناول الموز بانتظام يحمي من قرحة المعدة عن طريق تكثيف الحاجز المخاطي الواقي في المعدة ومنع تلف حمض الهيدروكلوريك. 

يحسن الرغبة الجنسية


تتضمن فوائد الموز للرجال مجموعة من الفوائد الصحية لصحة الرجال كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية.

البوتاسيوم، العنصر الغذائي الرئيسي في الموز، يساعد على تعزيز إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة، ويحسّن الرغبة الجنسية و يساعد التربتوفان الموجود في الموز على زيادة إفراز السيروتونين، وهو هرمون يُحسّن المزاج ويزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال.

الخصوبة خصوبة

يعمل المنجنيز والمغنيسيوم الموجودان في الموز على تحسين صحة البروستاتا وتعزيز عمل الأعضاء التناسلية إلى الحد الأمثل.

يُعد الموز مصدرًا رائعًا للبروميلين وفيتامين ب، اللذين ينظمان هرمون التستوستيرون ويزيدان الرغبة الجنسية والأداء والقوة الجنسية بشكل عام. ولأنه مصدر جيد للكربوهيدرات، فهو يعزز مستويات الطاقة وينشط الدورة الدموية حتى في الأعضاء التناسلية الذكرية، ويساعد على تحسين الرغبة الجنسية.
 

يعزز صحة الكلى


البوتاسيوم معدن أساسي لصحة وظائف الكلى والتحكم في ضغط الدم ولأن الموز غني بالبوتاسيوم، فهو إضافة رائعة لنظامك الغذائي للحفاظ على صحة الكلى. 

 التعافي من آلام العضلات 


يُعتبر الموز غذاءً مثاليًا للرياضيين، إذ يُوفر مصدرًا فوريًا للطاقة والمعادن لتعويض السوائل المفقودة أثناء التمارين الشاقة و غنيٌّ بالكربوهيدرات سهلة الهضم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكلاهما مصدر طبيعي للإلكتروليتات، مما يُعيد للجسم التغذية اللازمة. 

 مشبع


يساعد وجود الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الموز على منح الشعور بالشبع من خلال زيادة حجمه وإبطاء عملية الهضم كما أن الموز منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية ومُشبعة مقارنةً بالأطعمة السريعة أو المُصنّعة.

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