بهدف وحيد.. برشلونة يهزم ريال مايوركا ويغرد منفردا في صدارة الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

برشلونة كان الأفضل باكتساح خلال الشوط الأول بنسبة استحواذ 78%، و24 تسديدة منها 5 على المرمى.

في المقابل، لم يسدد ريال مايوركا أي تسديدة خلال الشوط الأول سواء على المرمى أو خارج القائمين والعارضة.

وفي الشوط الثاني، تمكن داني أولمو من تسجيل هدف برشلونة واللقاء الوحيد في الدقيقة 46.

ترتيب برشلونة وريال مايوركا

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى النقطة 76 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 7 نقاط “مؤقتًا” عن ريال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا عند 44 نقطة في المركز السابع بجدول الليجا.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024، كما يتربع الملكي على عرش الأكثر تتويجًا بقب الليجا برصيد 36 لقبًا.

ويحل برشلونة في المرتبة الثانية بـ27 لقبًا، يليه أتلتيكو مدريد بـ11 لقبًا.