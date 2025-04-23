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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكن لكل المصريين 7.. شقق جديدة لمحدودي الدخل والمقدم على قد الأيد

الاسكان
الاسكان
أحمد عفيفي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 101 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس السيسي «سكن لكل المصريين 7»، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمقدمات تبدأ من 50 ألف جنيه فقط، وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري.

مواعيد الحجز

وفقًا لبيان رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الحجز لشقق محدودي الدخل يبدأ اعتبارًا من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025، ويكون التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للصندوق، وفق نظام التخصيص العشوائي للعملاء السابق تقدمهم في إعلان «سكن لكل المصريين 5»، ممن لم تنطبق عليهم الشروط أو كانوا خارج الأولوية، بشرط انطباق شروط الإعلان الجديد عليهم.

أماكن طرح شقق محدودي الدخل

ويشمل الطرح الجديد وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا، في عدد كبير من المدن الجديدة والمراكز بالمحافظات، من أبرزها:

- المدن الجديدة: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، طيبة، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة.

- المحافظات: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة.

تفاصيل التمويل والسداد

ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه لأصحاب الدخول المنخفضة، مع إتاحة تقسيط ثمن الوحدة على مدار 20 سنة بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا، ما يتيح فرصة حقيقية لتملك وحدة سكنية مناسبة لغير القادرين على الشراء النقدي.

شقق لمتوسطي الدخل

كما يشمل إعلان «سكن لكل المصريين 7» أيضًا طرح 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وذلك في الفترة من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

- مقدم جدية الحجز: 100 ألف جنيه.

- الفائدة: 12% سنويًا.

- السداد: على مدار 20 سنة بنظام التمويل العقاري.

أماكن طرح شقق متوسطي الدخل

وتشمل المدن: حدائق العاصمة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة، إلى جانب مراكز في محافظات الدقهلية (جمصة)، دمياط (شطا - تل وردة)، البحر الأحمر (الغردقة)، والمنيا (مغاغة)، ومطروح.

تفاصيل كراسة الشروط

من المنتظر طرح كراسة الشروط قريبًا، والتي ستتضمن كافة التفاصيل الخاصة بطريقة السداد، المصروفات الإدارية، الرسوم القانونية، والمستندات المطلوبة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سكن لكل المصريين التمويل العقاري أماكن طرح شقق محدودي الدخل تفاصيل التمويل والسداد

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