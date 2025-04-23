أخبار أسوان: توريد للقمح وتمركزات طبية ومشروعات للطرق.. و1325زائرًا للحديقة النباتية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من الماضية والتي كان أبرزها :

أسوان تورد أكثر من 40 ألف طن قمح حتى الآن.. وتسهيلات للمزارعين



تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توريد كميات القمح لموسم الحصاد الحالى داخل الصوامع والشون والبناكر حيث وصل حتى الآن إلى 40 ألف و 768 طن .

وأوضح المحافظ بأنه توجد حزمة كبيرة من التسهيلات التى تقدمها الجهات المختصة أثناء الإستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل ، فضلاً عن ما قدمته الدولة من تسهيلات عديدة ، وتسخير الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام ، وخاصة مع زيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 409 آلاف و 547 فدانا .

قوافل متحركة وثابتة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمواطنى أسوان



جهود محافظة أسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستمرار تكثيف جهود تواجد تمركزات القوافل الطبية المتحركة والثابتة لتغطية كافة المناطق بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات والميادين بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

فضلاً عن كورنيش النيل وممشى أهل مصر لتأمين احتفالات المواطنين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم على مدار اليوم من أجل سرعة التدخل والتعامل مع أى حالات طارئة ، وتقديم العلاج والأدوية اللازمة على الوجه الأكمل .

طرق أسوان تواصل استكمال خطة الرصف بنسبة 92%



أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، توجيهاته للمسئولين بمديرية الطرق للإسراع بتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل .

الحديقة النباتية في أسوان تستقبل 1325 زائرا خلال شم النسيم



شهدت الحديقة النباتية في أسوان استقبال المئات من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم ، لأنها تمثل قبلة للزائرين من المواطنين والأفواج السياحية.

من جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان بأنه بالتزامن مع احتفالات شم النسيم استقبلت الحديقة عدد هائل من الأهالي المحتفلين والأجانب، أيضاً باعتبارها أبرز المزارات السياحية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن أعداد الزائرين من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم بلغت 1225 مصرى و100 أجنبي من مختلف الجنسيات ليصل إجمالى الأعداد 1325 زائر علي مدار اليوم.

تعرف على مواعيد رحلات القطارات من أسوان للقاهرة والعكس



انتظمت خطوط سير الرحلات داخل محطة القطارات فى محافظة أسوان ، سواء الرحلات المتجهة إلى محافظة القاهرة والعكس، حيث توافد العديد من المواطنين على المحطة لاستقلال القطارات المتجهة إلى مختلف المحافظات.

وتستمر محطة قطارات أسوان، على مدار اليوم، في استقبال أهالي مراكز المحافظة أيضًا، حيث إنهم يتوافد على شراء تذاكر للتنقل عبر الرحلات المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو؛ نظرًا لأن العديد منهم يفضل استقلال القطارات بدلًا عن الموصلات لأن أسعارها مناسبة ووسيلة آمنة في نفس الوقت.