قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا .. الصين تطلق رحلة إلى الفضاء تحمل 3 رواد
إسلام شكري : بيراميدز اعتاد اللعب أمام الفرق الجماهيرية |فيديو
استشاري نفسي: 87% من المشاهير يعانون «متلازمة البط» رغم الابتسامة
معجزة طبية في دسوق .. فريق أطباء ينقذ بصر 3 أطفال أشقاء من العمى
تعرّف على موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
سيد معوض: مباراة الأهلي وبيراميدز محسومة .. لهذا السبب
جامعة القاهرة تحذر من صفحات إلكترونية تنتحل اسم وشعار "جامعة القاهرة الأهلية"
تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء
الزمالك يرفع راتب ناصر منسي لهذا المبلغ تقديرًا للالتزام والتألق
بعد نجاح «شباب امرأة».. غادة عبد الرازق توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها
إعلامي يكشف موقف شيكابالا من المشاركة في مواجهة الزمالك والمصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: توريد للقمح وتمركزات طبية ومشروعات للطرق.. و1325زائرًا للحديقة النباتية

الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من الماضية والتي كان أبرزها :

أسوان تورد أكثر من 40 ألف طن قمح حتى الآن.. وتسهيلات للمزارعين
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توريد كميات القمح لموسم الحصاد الحالى داخل الصوامع والشون والبناكر حيث وصل حتى الآن إلى 40 ألف و 768 طن .

وأوضح المحافظ بأنه توجد حزمة كبيرة من التسهيلات التى تقدمها الجهات المختصة أثناء الإستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل ، فضلاً عن ما قدمته الدولة من تسهيلات عديدة ، وتسخير الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام ، وخاصة مع زيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 409 آلاف و 547 فدانا .

قوافل متحركة وثابتة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمواطنى أسوان
 

جهود محافظة أسوان 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستمرار تكثيف جهود تواجد تمركزات القوافل الطبية المتحركة والثابتة لتغطية كافة المناطق بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات والميادين بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

فضلاً عن كورنيش النيل وممشى أهل مصر لتأمين احتفالات المواطنين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم على مدار اليوم من أجل سرعة التدخل والتعامل مع أى حالات طارئة ، وتقديم العلاج والأدوية اللازمة على الوجه الأكمل .

طرق أسوان تواصل استكمال خطة الرصف بنسبة 92%
 

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، توجيهاته للمسئولين بمديرية الطرق للإسراع بتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل .

الحديقة النباتية في أسوان تستقبل 1325 زائرا خلال شم النسيم
 

شهدت الحديقة النباتية في أسوان استقبال المئات من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم ، لأنها تمثل قبلة للزائرين من المواطنين والأفواج السياحية. 

من جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان بأنه بالتزامن مع احتفالات شم النسيم استقبلت الحديقة عدد هائل من الأهالي المحتفلين والأجانب، أيضاً باعتبارها أبرز المزارات السياحية على مستوى المحافظة. 

وأضاف أن أعداد الزائرين من المحتفلين بأعياد الربيع وشم النسيم بلغت 1225 مصرى و100 أجنبي من مختلف الجنسيات ليصل إجمالى الأعداد 1325 زائر علي مدار اليوم.

تعرف على مواعيد رحلات القطارات من أسوان للقاهرة والعكس
 

انتظمت خطوط سير الرحلات داخل محطة القطارات فى محافظة أسوان ، سواء الرحلات المتجهة إلى محافظة القاهرة والعكس، حيث توافد العديد من المواطنين على المحطة لاستقلال القطارات المتجهة إلى مختلف المحافظات. 

وتستمر محطة قطارات أسوان، على مدار اليوم، في استقبال أهالي مراكز المحافظة أيضًا، حيث إنهم يتوافد على شراء تذاكر للتنقل عبر الرحلات المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو؛ نظرًا لأن العديد منهم يفضل استقلال القطارات بدلًا عن الموصلات لأن أسعارها مناسبة ووسيلة آمنة في نفس الوقت. 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

عمر خيرت

الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا الاحتفالات بأعياد الربيع على المسرح الكبير

طرق التخلص من الذباب

الكلور والنباتات آكلة اللحوم .. التخلص من الذباب بطرق غير متوقعة

كلية الدراسات الإسلامية

رغم وفاتها.. منح باحثة درجة الامتياز في رسالة ماجستير بالزقازيق

بالصور

تناولها على معدة فارغة.. فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة

فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي

معلومات لا تعرفها عن مرض ADHD.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

مرض ADHD
مرض ADHD
مرض ADHD

الحب لا يكفي وحده لاتخاذ قرار الزواج.. التضحية والأمان والاحترام

لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟
لماذا لا يكفي الحب لإتخاذ قرار الزواج؟

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد