حمو بيكا يحذف منشور تعرّض منزله للسرقة

حذف مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا منشورًا شاركه مع متابعيه عبر حسابه على فيسبوك، بشأن تعرض منزله للسرقة.

وكان قد أعلن مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا عن تعرّضه للسرقة، من أحد الأشخاص المُقربين له في العمل.

سرقة حمو بيكا

وكتب حمو بيكا عبر حسابه فيس بوك: "توضيح هام اللي في الصورة ده.. شغال معايا مساعد بقالوا 6 سنين وكان دراعي اليمين في كل حاجه ويدخل بيتي وسط أهلي ومراتي وعيالي ومفاتيح عربياتي وبيوتي بيبقوا معاه ومكنتش بآمن لحد يشيل أي حاجة ليّا غيره".

وتابع: “فجأة ظهرت "الخيانة” عمل نسخ على مفاتيح بيتي وطلع وجاب شخص تاني اللي في الصورة التانية ده اسمو حسن فني تكييفات وصحبه من عندو من المنطقة .

وطلع سرق تكييفات وتلاجة وميكروويف وبلاي ستيشن وحجات كتير من شقتي وأنا مش موجود طب ليه !! مع إني ولا عمري أقصرت معاه ولا في شغل ولا في بيته ولا مع أهله وكان بيلبس من لبسي وينام في بيتي وياكل في بيت".