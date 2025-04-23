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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مورّق وطري.. طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل الفطير المشلتت من وصفات المطبخ المصري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وبنفس مذاق الجاهز تمامًا.

 وقدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفطير المشلتت بمكونات سهلة وسريعة في المنزل، وتكفي هه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت

مكونات طريقة عمل الفطير المشلتت:

3 أكواب دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة بلدي أو زبدة (للفرد)

زيت (للفرد)

طريقة عمل الفطير المشلتت


طريقة عمل الفطير المشلتت:

ـ لتحضير العجينة: في وعاء عميق، ضعي الدقيق مع رشة ملح، وابدئي في إضافة الماء تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

ـ غطي العجينة، واتركيها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

ـ لتشكيل الفطير: قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة بحجم كرة التنس تقريبًا.

ـ ادهني سطح العمل بخليط من السمنة والزيت، ثم افردي كل كرة بالنشابة أو باليد حتى تصبح رقيقة جدًا.

ـ ادهني السطح بالسمنة، واطوي العجينة على شكل ظرف (مربع) مع فردها بعد كل طية.

ـ كرري الخطوة مع باقي الكرات، ثم اجمعي كل طبقات العجين على بعضها حتى تحصلي على قرص فطير كبير.

ـ سخني صينية الفرن جيدًا، وادهنيها بقليل من السمنة.

ـ ضعي قرص الفطير، وادخليه فرن ساخن جدًا على حرارة 220 درجة لمدة 25-30 دقيقة، حتى يأخذ لونًا ذهبيًا ويصبح مقرمش من الخارج وطري من الداخل.

طريقة عمل الفطير المشلتت


نصائح لنجاح الفطير المشلتت في المنزل

كلما كانت العجينة طرية ومختمرة، يجعل الفطير أطرى وأكثر مرونة.

ـ يمكن إستخدام اللبن بدلا من الماء إذا كنت تريد الحصول على فطير مشلتت أكثر طراوة.

ـ يقدم الفطير المشلتت مع العسل أو الجبنة أو الطحينة حسب الرغبة.

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مورّق وطري.. طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت

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