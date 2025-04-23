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تعرّف على موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرّف على موعد حفل تامر عاشور في الشيخ زايد

تامر عاشور
تامر عاشور
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن حفلات “ليالي مصر” بالشيخ الزايد يوم الجمعة الموافق 25 أبريل ، ومن المقرّر أن يقدّم باقة من أغانيه المتنوعة.

وعلى صعيد متصل، أحيا تامر عاشور أحدث حفلاته الغنائية يوم الاثنين الماضي بمناسبة موسم عيد الربيع فى أحد النوادي بالقاهرة.

أحدث ألبومات تامر عاشور

وطرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع

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