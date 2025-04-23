أثناء حضور حنة نجلة شقيقهما .. مصرع مزارع بطلقة من خرطوش شقيقه في المنوفية

تحول الفرح الي ماتم .. هكذا هو الحال في قرية كفر ابو محمود التابعة لمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب مقتل مزارع علي يد شقيقه بطلقة خرطوش طائشة أثناء حضوره حفل حنة نجلة شقيقهم الثالث.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بمصرع مزارع بطلقة خرطوش طائشة أثناء حضوره حفل حنة نجلة شقيقه.

بالانتقال تبين مصرع " "ع.م.ع" 55 سنة مزارع بطلق خرطوش في الوجه والرأس.

كما تبين أن الشقيق الأصغر للمجني عليه كان يطلق طلقات الخرطوش ابتهاجا بالعرس فأصابت إحدي الطلقات شقيقه الأكبر مما أدى إلى مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثمان إلى مستشفي أشمون وتم ضبط شقيق المجني عليه وبحوزته السلاح المستخدم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.