تفاصيل تدريب أطباء الامتياز في عدد من التخصصات بوزارة الصحة| تفاصيل

تهتم الدولة المصرية بالنهوض بمختلف الوزارات والقطاعات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى حالة الرضاء المجتمعي، وفي هذا الإطار تحرص وزارة الصحة السكان على النهوض بمنظومة طب الأسنان وتعزيز الصحة العامة ودعم الحماية الطبية للأفراد.

تدريب أطباء الامتياز في عدد من التخصصات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تدريب أطباء الامتياز في جميع محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2024، وكانت التخصصات كالتالي:

تخصص طب الفم وعلاج اللثة.

تخصص علاج الجذور.

تخصص العلاج التحفظي.

تخصص جراحة الوجه والفكين.

تخصص الاستعاضة الصناعية.

تكنولوجيا صناعة الأسنان.

تعزيز الكفاءة المهنية

أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إعلان وزارة الصحة عن تدريب أطباء الامتياز خلال العام الماضي يهدف إلى تطوير الخبرات العلمية والعملية لأطباء الامتياز، والعمل على تعزيز الكفاءة المهنية.

برنامج تدريبي شامل

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سيتم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لأطباء الامتياز، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين الأطباء من الاستفادة القصوى من فترة التدريب وتحقيق تجربة مهنية متكاملة لرفع مستويات خبراتهم العلمية والعملية واستغلال تلك الخبرات في تعزيز الكفاءة المهنية، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وخدمة المرضى وتأهيلهم لمواجهة كافة التحديات الطبية.

تدريب 13 ألف و555 طبيب

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تدريب عدد 13 ألفًا و555 طبيب امتياز من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وتوزيعهم على المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية، هذا إلى جانب إعداد كتيب يتضمن المهام المحددة والخطط التدريبية لأطباء الامتياز، كذلك تنظيم عدد من الندوات العلمية المختلفة.

خدمات توعية للمواطنين

وفي سياق منفصل أشار الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى القيام بتقديم خدمات التوعية للمواطنين بهدف توعيتهم بالحفاظ على صحة الأسنان والفم والوقاية من أمراض اللثة وتسوس الأسنان، حيث تم تقديم التوعية لنحو مليونين و77 ألفًا و410 مواطن.

أكدت الدكتورة غادة مرعي، مدير الإدارة العامة للأسنان، أيضًا أن الحملات التوعوية شملت العديد من الندوات والمحاضرات بجميع محافظات الجمهورية والتي تناولت أهمية غسل الأسنان وطرق الوقاية من نزيف اللثة والبكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.