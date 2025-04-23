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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأجيل اجتماع لندن بشأن السلام في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن بريطانيا، أعلنت اليوم الأربعاء، وفي اللحظة الأخيرة، تأجيل محادثات السلام المرتقبة بشأن أوكرانيا التي كان من المقرر عقدها في لندن.
 

وقال وزير الخارجية الإيراني أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كانت هناك مؤشرات من الأوكرانيين على رغبتهم في مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا خلال اجتماعات يوم الأربعاء في لندن، بدلًا من مناقشة إطار خطة ترامب للسلام.

خطة ترامب للسلام

وأوضح المسئول الذي لم يكشف عن هويته أن ذلك كان سببا في اتُخاذ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قرارٌ بعدم السفر إلى لندن.

وقال مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية إن كييف ترى أن الاقتراح المقدم من ترامب متحيز للغاية تجاه روسيا: "يقول الاقتراح بوضوح شديد ما هي المكاسب الملموسة التي تحصل عليها روسيا، لكنه يقول بشكل غامض وعمومي فقط ما الذي ستحصل عليه أوكرانيا".

وأشار إلى أن الوثيقة المكونة من صفحة واحدة والتي قدمتها الولايات المتحدة للمسؤولين الأوكرانيين في باريس الأسبوع الماضي تصف هذا باعتباره "العرض النهائي" للرئيس ترامب.

ويصر البيت الأبيض على أنه مستعد للانسحاب إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق قريبا.

تنازلات زيلينسكي

ويتطلب اقتراح ترامب تنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبينما أفادت التقارير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض تجميد خطوط المواجهة الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق، فإنه رفض في السابق عناصر أخرى من الإطار الأمريكي، مثل قوة حفظ سلام أوروبية على الأراضي الأوكرانية.

وقال مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية إن كييف ترى أن الاقتراح منحاز بشدة نحو روسيا: "يقول الاقتراح بوضوح شديد ما هي المكاسب الملموسة التي تحصل عليها روسيا، لكنه يقول فقط بشكل غامض وعام ما الذي ستحصل عليه أوكرانيا".

أوكرانيا اجتماع لندن لندن

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