الفنان إياد نصار: العمل بمصر كان هدفي لأن الصناعة بها أكبر وأكثر تطورا

قال الفنان إياد نصار، إنه رسام في الأساس وهو ما يعرفه عن نفسه طوال حياته، إلا أنه في الجامعة ارتبط ارتباطا أكبر بالمسرح واختلط بشكل أكبر مع شباب المسرح رغم تخصصه بالفن التشكيلي، وحاول تحويل التخصص إلا أنه لم يستطع.

وأضاف إياد نصار، خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية آية الكفوري، أنه قرر أن يعمل بمسرح الجامعة ثم بعد الجامعة كان القرار بالعمل بالتمثيل، “أهلي كانوا متوقعين إني هكمل فن تشكيلي وأعمل معارض وأدرس رسم في المدارس”، لذلك فهو يرى نفسه تربية مسرح.

وأوضح أن قرار العمل بالتمثيل كان مهما للغاية، "لما بتمثل في الوطن العربي لازم تنظر للطموح وإنك تعلى في مجالك، وإحدى خطوات التطور هي التحرك من صناعة صغيرة إلى صناعة أكبر ومصر كانت الهدف لأن مجال الصناعة فيها أكبر بكثير".