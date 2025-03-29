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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 14.. خروج إياد نصار من الحبس وزواج أحمد عزمي

مسلسل ظلم المصطبة
مسلسل ظلم المصطبة
سعيد فراج

عرضت شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «dmc والحياة» مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 14، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار. 

وبدأت الحلقة 14 من مسلسل ظلم المصطبة، بالقبض على حسن (إياد نصار) في قضية دعارة، بعد ضبط جارته التي تزوجها عرفيا، في وضع مخل. 

تذهب هند (ريهام عبد الغفور) إلى محامية للدفاع عن حسن، فيعلم بأن جارته وثقت العقد العرفي ولتستتر وراءه، ولكنها تخبر الضابط أن حسن لا يعلم عن نشاطها شئ. 

يخرج حسن من الحبس، ويتنازل عن قضية الزنا ضد جارته، ويقوم بتطليقها، بينما يتزوج علاء (أحمد عزمي) من رحاب (فاتن سعيد). 

يتفق علاء مع شقيقه حمادة (فتحي عبد الوهاب) على قتل شقيقتهما سحر (بسمة) وعشيقها سامح، فيقوم علاء بقتل الأخير بالفعل، بينما حمادة يعطي سحر أقراص للانتحار. 

يعلم حمادة، أن حسن ساكن في منشية ناصر، ويقرر تتبعه. 

يرفض حسن الخلوة مع هند، ويخبرها أن زوجها حمادة لازال على قيد الحياة، وأن زواجهما باطل. 

مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة 

تعرض قناة الحياة الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة الساعة 8:15 مساءً ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 1:15 ظهرًا. 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل ظلم المصطبة، في تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:15 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

مسلسل ظلم المصطبة 

طرحت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل ظلم المصطبة، لـ الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار.

وبدأ برومو مسلسل ظلم المصطبة، بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).
 

بوستر مسلسل ظلم المصطبة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل ظلم المصطبة.

نشرت منصة واتش ات بوستر للفنانة بسمة لمسلسلها الجديد “ظلم المصطبة”، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2025، وظهرت فيه الفنانة بسمة وهي ترتدي الحجاب. 

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة. 

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة. 

ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة ريهام عبد الغفور إياد نصار أحمد عزمي بسمة فتحي عبد الوهاب

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