محافظ أسيوط: توريد 9356 طنا من القمح لموسم 2025

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قال محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، إنه تم توريد 9356 طنا من حصاد القمح بكافة القرى والمراكز حتى الآن، ضمن منظومة التوريد لموسم 2025.



وأشار المحافظ - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى استمرار أعمال التوريد وفقا للضوابط المنظمة خاصة وأن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدا في تقديم الدعم للمزارعين والموردين وتحفيزهم لعمليات التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بوصفه محصولا استراتيجيا.



وأوضح أبو النصر، أنه تم توريد 1432 طنا و338 كيلوجرام قمح محلي بشون (البنك الزراعي المصري والشركة القابضة للصناعات الغذائية "شركة مطاحن مصر الوسطى"، والشركة المصرية القابضة للصوامع "مطاحن عرب العوامر"، وشركة الوحدة لطحن الغلال التابعة لمطاحن مصر الوسطى)، ليصل إجمالي الكمية الموردة حتى اليوم 9356 طنا و687 كليوجراما.



وأكد أهمية المرور المستمر على كافة مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح؛ للتأكد من عدم وجود أية معوقات في عملية التوريد ومراقبة اللجان لأعمال الفرز والاستلام؛ لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

