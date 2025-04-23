مع ارتفاع الحرارة .. 3 مشروبات لترطيب الجسم

يشكل الماء حوالي 60% من وزن الجسم، شرب السوائل الصحية ضروري للحفاظ على ترطيب أجسامنا ووظائفها بشكل سليم.

تعتمد جميع أجهزة الجسم الرئيسية تقريبًا على الماء، ورغم توفر أنواع مختلفة من المشروبات، إلا أن بعضها ليس صحيًا.

اكتشف أفضل المشروبات للحفاظ على ترطيب الجسم

1 . الماء

سيظل الماء دائمًا الخيار الأمثل عندما يتعلق الأمر بالمشروبات التي تُبقيك رطبًا، يتفق الخبراء على ضرورة شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا.



2. الحليب

بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين د الغنيين به، يحتوي الحليب أيضًا على البروتين الذي يساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالطاقة.

3. ماء بنكهة الفواكه

إذا كنت ترغب في إضافة نكهة مميزة إلى الماء، فإن إضافة الفاكهة إليه فكرة جيدة، جرب الليمون أو البطيخ، أو بعض الأعشاب، مثل النعناع أو عشبة الليمون

4. جوز الهند

يحتوي هذا المشروب على ٩٥٪ ماء، وهو من أفضل المشروبات للحفاظ على رطوبة جسمك.

المصدر bloom