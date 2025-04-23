قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أشخاص يشعلون الألعاب النارية ويرقصون بأسلحة بيضاء بالإسكندرية.. وتحرك فوري من الأمن
صدى البلد ينعى الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام
لندن توافق على تجارب لتعتيم الشمس بـ50 مليون إسترليني
الجمعة.. فتح بانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجاناً للجماهير احتفالاً بتحرير سيناء
يشتهر بمواقفه اللاهوتية.. من هو الكاردينال إردو أبرز الأسماء المتداولة لخلافة البابا فرنسيس؟
مع موجات الحر الشديدة.. تأثير درجات الحرارة العالية على القلب والرئتين.. وطرق الوقاية
السجيني: مخالفات "بلبن" بلغت 135 مليون جنيه.. ونحتاج لبحث إشكاليات تراخيص المحال
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي إعادة اتفاق وقف النار بغزة
وزير النقل التركي: 3 زلازل وقعت في إسطنبول خلال نصف ساعة فقط
حمزة المثلوثي يثير الجدل برسالة غامضة:الدنيا لا تستحق
وزير الداخلية الأردنى يعلن حظر أنشطة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها
المفتي الأقدم والشيخ الـ 23 للأزهر.. معلومات لا تعرفها عن حسونة النواوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع الحرارة .. 3 مشروبات لترطيب الجسم

مشروبات
مشروبات
نهى هجرس

يشكل الماء حوالي 60% من وزن الجسم، شرب السوائل الصحية ضروري للحفاظ على ترطيب أجسامنا ووظائفها بشكل سليم.

تعتمد جميع أجهزة الجسم الرئيسية تقريبًا على الماء، ورغم توفر أنواع مختلفة من المشروبات، إلا أن بعضها ليس صحيًا.

اكتشف أفضل المشروبات للحفاظ على ترطيب الجسم

1 . الماء

سيظل الماء دائمًا الخيار الأمثل عندما يتعلق الأمر بالمشروبات التي تُبقيك رطبًا، يتفق الخبراء على ضرورة شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا.
 

بعد الفسيخ والرنجة.. هذه المشروبات تحميك من السموم

2. الحليب

بالإضافة إلى الكالسيوم وفيتامين د الغنيين به، يحتوي الحليب أيضًا على البروتين الذي يساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالطاقة.

3. ماء بنكهة الفواكه

إذا كنت ترغب في إضافة نكهة مميزة إلى الماء، فإن إضافة الفاكهة إليه فكرة جيدة، جرب الليمون أو البطيخ، أو بعض الأعشاب، مثل النعناع أو عشبة الليمون

4. جوز الهند

يحتوي هذا المشروب على ٩٥٪ ماء، وهو من أفضل المشروبات للحفاظ على رطوبة جسمك.

مشروبات على مرضى الضغط تجنبها خلال شهر رمضان

المصدر bloom

ترطيب مشروبات للترطيب مشروبات للانتعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه في يوم.. انهيار أسعار الذهب بعد قفزة تاريخية

تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نداء هام من البنك الأهلي لملايين العملاء

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم

أرشيفية

بعد تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الدواجن والبيض

تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أرشيفية

البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب في مصر.. تراجع ملحوظ وعيار 21 مفاجأة

صبحي عطري

وفاة الإعلامي صبحي عطري بعد مسيرة لامست قلوب النجوم

ترشيحاتنا

كولر يغير طريقة اللعب.. استعدادات النادي الأهلي لمباراة صن داونز

كولر يغير طريقة اللعب.. استعدادات النادي الأهلي لمباراة صن داونز| تفاصيل

مبادرات وتطوير المستشفيات.. خطة وزارة الصحة للقضاء على الدرن عام 2030

مبادرات وتطوير المستشفيات.. خطة وزارة الصحة للقضاء على الدرن عام 2030

رينو

مع إطلاق أحدث سياراتها.. أصل حكاية شركة رينو

بالصور

ضبط 29 طن ملح طعام ومواد خام مستخدمة لصبغ الجلود مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ضبط 5228 عبوة دواء مجهولة المصدر فى مراكز بيع أدوية بيطرية بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

العلم والدين في حوار مفتوح لمفتي الجمهورية بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

نشرة المرأة والمنوعات| كارولين عزمي وهاجر أحمد يشعلان السوشيال ميديا.. دراسة: نظر الأطفال والمراهقين فى خطر.. أسنانك تحتوي على 700 نوع من البكتيريا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

واقعة الطبيب

التمريض الرجال خناشير .. منشور لطبيب جراح يحوله للتحقيق

واقعة تعدي على كلب هاكسي

بيطري اعطاه حقنه هواء.. تفاصيل واقعة تعـ..ذيب كلب هاسكي بالمحلة

تصريحات كريم فهمي

اشتغلت دكتور وبقيت ممثل.. كريم فهمي يحكي عن صداقته مع ياسمين عبدالعزيز

ماجد المصري

حجاب ابنته ومرضها ووصيته.. تصريحات نارية للفنان ماجد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: البابا فرنسيس.. رحيل رجل السلام وصوت الضمير الإنساني

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: صوت العزيمة من قلب ترسانة الجنوب

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيبي الأول

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسل «Adolescence» دراما تحاكم المجتمع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 51

المزيد