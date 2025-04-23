اتحاد الجوجيتسو يدعم محمود سبيع قبل نهائي بطولة العالم لـMMA بأمريكا

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو عن دعمه الكامل للبطل المصري محمود سبيع، قبل مشاركته في النزال النهائي على لقب بطولة العالم لفنون القتال المختلطة "MMA"، والمقرر إقامته يوم 25 أبريل الجاري بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، ضمن منافسات منظمة Tuff-N-Uff العالمية.

ويخوض "سبيع" المواجهة الكبرى كنزال رئيسي Main Event في البطولة، في إنجاز يعد محطة فارقة في مسيرته الرياضية، ويُضاف إلى سلسلة المشاركات الدولية المشرفة لأبطال مصر في رياضات الفنون القتالية.

ومن المقرر إذاعة المباراة بشكل مباشر عبر منصة UFC Fight Pass العالمية.

ويعد دعم الاتحاد المصري للجوجيتسو للبطل محمود سبيع خطوة تعكس حرصه على مساندة أبطال مصر في مختلف المحافل الدولية، وتأكيدًا على الدور المتنامي لمصر على الساحة العالمية في رياضات القتال المختلط والجوجيتسو.

يذكر أن الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، أعلن اعتماده الرسمي للجنة الـMMA التابعة للاتحاد المصري للجوجيتسو، باعتبارها الجهة الوحيدة والرسمية المعترف بها لتمثيل رياضة "MMA" داخل جمهورية مصر العربية.

وقد منح الاتحاد المصري للجوجيتسو العضوية الرسمية في الاتحاد الدولي، وإسناد مهمة التمثيل الوطني لرياضة MMA إليه، بصفته الاتحاد المعتمد في مصر والأقرب للعبة، بما يعكس التزام الجانب المصري بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الرياضة.