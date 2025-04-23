ننشر آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 23-4-2025، داخل السوق الرسمية.

سعر الريال في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى نحو 13.59 جنيه للشراء و13.62 جنيه للشراء.

أعلي سعر لـ الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وصل أعلي سعر للريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 13.60 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.59 جنيه للبيع و13.62 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي، والمصري لتنمية الصادرات.

أقل سعر

بينما بلغ أقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.15 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.60 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.39 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع في بنك سايب.

متوسط السعر

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في أغلب البنوك أمام الجنيه نحو 13.55 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، والتعمير والإسكان، والقاهرة، وفيصل الإسلامي، ومصر، والأهلي المصري، وميد بنك".

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلى نحو 13.60 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع في بنكي نكست وHSBC.

