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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1300 عمل فني و40 مشروعًا ابتكاريًا.. محافظ الغربية يفتتح المعرض الختامي للأنشطة الطلابية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،فعاليات المعرض الختامي للأنشطة التعليمية على مستوى مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2024 / 2025، والذي أقيم داخل مدرسة الأورمان الفنية الفندقية بإدارة السنطة التعليمية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية، وممثلي الإدارات المدرسية، وسط مشاركة مبهرة من طلاب وطالبات مدارس الغربية.

 

جهود محافظ الغربية 

ويأتي تنظيم هذا المعرض تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي ضوء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الأنشطة التربوية والتعليمية، ودمج الإبداع العملي ضمن منظومة التعليم المصري، تماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تضع في أولوياتها بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته وقدراته الفكرية والعملية.

وقد تميز المعرض بتنوع الأجنحة وتكاملها، حيث ضمت أعمالاً فنية وصناعية وزراعية وتجارية وإعلامية من نتاج طلاب التعليم الفني والعام، ما يعكس مدى تفوق أبناء الغربية في مختلف المجالات، ويبرهن على نجاح منظومة الأنشطة في صقل الموهبة وتوسيع المدارك وبناء الشخصية.

خلال جولته التفقدية داخل أروقة المعرض، حرص اللواء أشرف الجندي على التفاعل مع الطلاب، والاستماع إلى شرحهم لمشروعاتهم المختلفة، حيث أبدى المحافظ إعجابه الشديد بمستوى التنفيذ والإبداع، مشيداً بجودة المعروضات ودقة التفاصيل، والتوظيف الذكي للخامات المختلفة.


وأكد “الجندي” أن الأنشطة التربوية أصبحت ركيزة أساسية في بناء الطالب المصري، وأن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بهذه المعارض باعتبارها مساحة حقيقية لاكتشاف المواهب، وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين، قائلاً:
“ما رأيته اليوم يعكس جهدًا عظيمًا وعملًا جماعيًا يستحق الإشادة.. هذه المعروضات ليست فقط منتجًا تعليميًا بل شهادة ثقة في أجيال قادرة على الابتكار وتحقيق أحلام مصر في المستقبل”.

توجيهات وكيل التعليم بالغربية 

من جانبه، عبّر الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن فخره بالمستوى الرفيع الذي ظهر به المعرض هذا العام، مؤكدًا أن الطلاب أثبتوا أن التعليم ليس مجرد مناهج وكتب، بل عملية متكاملة تعزز من شخصية الطالب وتنمي مهاراته الفنية والحرفية والتقنية.


وأشار “حسن” إلى أن المديرية حرصت هذا العام على إشراك جميع الإدارات التعليمية وتقديم فرص عادلة لكافة المواهب الشابة، مما أسفر عن تنوع كبير في المعروضات وارتفاع مستوى التنافس بين الطلاب.

وقد شمل المعرض عرضًا ضخمًا ومتنوعًا لمخرجات ونواتج التعلم من مختلف البرامج التعليمية، حيث تم عرض 400 قطعة ملابس من إنتاج طلاب برامج التعليم والتدريب المزدوج، إلى جانب 300 قطعة ملابس جاهزة وتريكو ضمن برنامج فني الملابس، كما شمل المعرض 200 منتج من تجهيزات المنسوجات والمفروشات اشتملت على مفارش مطبوعة ومشغولات صوفية وسجاد، كما ضم 350 عملًا فنيًا متنوعًا من نتاج طلاب برنامج فني الزخرفة والديكور، تضمنت لوحات فنية وزخارف مطبوعة على الزجاج والخشب والقماش، وماكيتات لتنسيق وحدات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى 40 قطعة خشبية من إنتاج طلاب برنامج نجارة الأثاث اشتملت على غرف نوم ومكاتب وديكورات منزلية، إلى جانب 40 قطعة أخرى من نجارة العمارة مثل الأبواب والنوافذ ونماذج للزخرفة المعمارية، كما شهد المعرض عرض 40 مشروعًا ابتكاريًا لطلاب التعليم الفني تضمنت حلولًا تطبيقية وأفكارًا إبداعية، فضلًا عن معرض الفنون التشكيلية الذي احتوى على 53 لوحة زيتية و45 لوحة من خامات البيئة و20 لوحة جلدية و24 مجسمًا بخامات الفوم والخشب عكست جميعها تميزًا فنيًا كبيرًا وموهبة طلابية واعدة.

كما شهد المعرض تقديم عرضين رياضيين متميزين لطلاب مدرسة الشهداء الابتدائية بمنشأة الأمراء – التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية – حيث جاء العرض الأول في شكل استعراض منسق لحملة الأعلام، ظهر خلاله الطلاب بملابس موحدة وحركات منتظمة تعكس مدى التدريب والانضباط، فيما حمل العرض الثاني عنوان “مصر.. القوة والسلام”، وجاء ليجسد من خلال حركاته التعبيرية وتنسيقاته الفنية مشاعر الانتماء الوطني والسلام المجتمعي، بمشاركة 196 طالبًا وطالبة شكلوا لوحة فنية بديعة أكدت أن الروح الوطنية لا تُعلَّم فقط في الكتب بل تُغرس في الممارسة والعمل الجماعي.

وقد أبدى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إعجابه الشديد بالعرضين، وحرص على الوقوف لتحية الطلاب والتصفيق لهم، مثنيًا على الأداء المنضبط والتناسق الرائع في الحركات والتنفيذ، ومؤكدًا أن ما قدمه أبناؤنا اليوم هو انعكاس حقيقي لروح الولاء والانتماء التي نعمل على ترسيخها في نفوس النشء. وقال المحافظ: “هؤلاء الطلاب هم عنوان مشرف لجيل جديد منضبط وواعٍ، يعبّر عن حبه لوطنه بالأداء والفن والعمل الجماعي، ونحن نعتز بهذا النموذج المشرف من مدارسنا الذي يبعث فينا الأمل والثقة بمستقبل مصر”.

دعم محافظ الغربية 

ولم يكتف المحافظ بالمشاهدة، بل حرص على النزول إلى ساحة العرض لمصافحة المشاركين والتقاط الصور التذكارية معهم، في لفتة لاقت ترحيبًا واسعًا من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وأكد خلالها أن تفاعله مع الطلاب نابع من إيمانه بأن مثل هذه اللحظات تشكل ذاكرة إيجابية تبقى في وجدانهم وتحفزهم على بذل المزيد من الجهد والتميز.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار مثل هذه العروض والنماذج الفنية والرياضية في كل مدارس الغربية، مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية المتكاملة لا تقل أهمية عن المواد الدراسية، بل تسهم بشكل كبير في بناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتعزز من قدرته على التعبير عن ذاته والانخراط في العمل الجماعي واحترام النظام.

وفي ختام جولته، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الشكر والتقدير للأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولكافة القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب المشاركين، على ما بذلوه من جهد واضح أثمر عن هذا المعرض المتكامل والمُشرف الذي يعكس صورة إيجابية للتعليم في الغربية.

وأكد المحافظ على أهمية استمرار هذه الأنشطة التربوية والفنية والرياضية على مدار العام الدراسي، باعتبارها أحد أهم الأدوات التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشددًا على ضرورة التوسع في تنظيم معارض مماثلة في مختلف الإدارات التعليمية، لتكون منصات دائمة للتميز والإبداع، تتيح للطلاب التعبير عن طاقاتهم ومواهبهم، وتُعزز من روح المنافسة الشريفة والانتماء الوطني.

محافظ الغربية مهرجان الأنشطة والفعاليات الطلابية زفتي طنطا المحلة وكيل التعليم بالغربية

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