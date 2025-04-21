غرق شاب ببحر شبين في المحلة أثناء الاحتفال بشم النسيم .. وفرق الإنقاذ تبحث عن الجثمان

شهدت قرية أبو علي التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، مأساة إنسانية خلال احتفالات شم النسيم، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بمياه بحر شبين بنطاق القرية.

غرق شابين

وتلقى اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية أبو علي بسقوط شاب في مياه بحر شبين واختفائه عن الأنظار خلال الاستحمام.

جهود أمنية

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، والتي بدأت أعمال التمشيط والبحث في محيط الواقعة لانتشال الجثمان.

وتجمع عدد من أهالي القرية على ضفاف البحر في حالة من الحزن والقلق، وسط دعوات بعودة الجثمان في أسرع وقت، فيما يكثف رجال الإنقاذ من جهودهم في البحث أسفل المياه.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.