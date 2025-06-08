جددي سفرتك.. أفضل طريقة لطهي سمك السلمون

سمك السلمون واحد من أشهى الأكلات الصحية التي تقدم في مائدة الطعام في الغداء، ويمكن تحضيره باكثر من طريقة ووصفة أو صحية كما عشاق السوشي يقبلون عليه بكثرة لتناول السوشي مع الارز و الافوكادو.

مكونات السلمون

4 شرائح سمك السلمون منزوعة الجلد والعظم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة من الثوم (~2 فص) مفروم ناعماً باليد

90 جرام / 6 ملاعق كبيرة زبدة مملحة ، مقطعة إلى مكعبات (أو غير مملحة + 1/4 ملعقة صغيرة ملح)

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون ، بالإضافة إلى المزيد حسب الرغبة

2 ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعماً

طريقة عمل السلمون

تتبيل السلمون: أخرج السلمون من الثلاجة قبل الطهي بنصف ساعة. رشّ الملح والفلفل من الجانبين.

اشوي السلمون لمدة ٣ دقائق: سخّن الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة على نار متوسطة الحرارة.

أضف السلمون، بحيث يكون جانب التقديم (أي الجانب المنحني) لأسفل، واطبخه لمدة ٣ دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

اقلب السلمون واطبخه لمدة دقيقة، ثم أضف الزبدة.

دهن لمدة دقيقة ونصف: بمجرد أن تذوب الزبدة وتبدأ بالرغوة، أضف الثوم وابدأ فورًا بسكب الزبدة المغليّة فوق السلمون باستمرار لمدة دقيقة ونصف، للقيام بذلك، قم بإمالة المقلاة قليلًا بحيث تتجمع الزبدة على جانب واحد.

أخرج السلمون من الموقد: تحقق من درجة حرارته الداخلية. يجب أن تكون ٥٠ درجة مئوية/١٢٢ درجة فهرنهايت للحصول على درجة نضج متوسطة

انقل السلمون إلى طبق. اتركه يرتاح لمدة ٣ دقائق - سيرتفع إلى ٥٣ درجة مئوية/١٢٧ درجة فهرنهايت

أضف عصير الليمون إلى الزبدة: ضع المقلاة على نار هادئة للحفاظ على سخونة الزبدة. أضف عصير الليمون.

اضع السلمون في أطباق التقديم.