تقديرا للمصريين.. مطوف «البري والخمس نجوم» يستضيف ألف حاج اقتصادي في أبراج الحج الفاخر بمنى

في إطار سعيها المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، نفذ المسؤول عن خدمات حجاج السياحة البري والخمس نجوم، ترقية استثنائية لـحوالي ألف من حجاج البرامج الاقتصادية المصريين واستضافتهم في الأبراج المخصصة للحج الفاخر بمشعر منى.

جاء ذلك دون تكليف الحجاج أو شركات السياحة أية مبالغ إضافية وتقديرا منهم للحجاج المصريين بشكل عام ، وحجاج السياحة بصورة خاصة في ظل التعاون الكبير مع غرفة شركات السياحة لأول مرة في موسم الحج ، كما يأتي ضمن خطة تحسين تجربة الحج وتوفير أعلى مستويات الراحة للحجاج المصريين.

ووجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خطابا رسميا إلى المسؤول عن خدمات الحجاج ، أعربت فيه الغرفة عن بالغ شكرها وتقديرها على جهودها المتميزة وتعاونها المثمر خلال موسم الحج السياحي لعام 1446 هـ.

وأكدت الغرفة أن روح التكامل بين العاملين وباقي الجهات العاملة في منظومة الحج، كانت وستظل حجر الأساس في تحقيق راحة الحجاج المصريين وتلبية احتياجاتهم.

وأشار الخطاب إلى أن الترقية المقدمة للحجاج المصريين من برامج الحج الاقتصادي والتي جاءت على مرحلتين ، تعكس دعمًا مباشرًا وفعّالًا للقطاع السياحي، وتُعد دليلاً على التزام الشركة بتقديم خدمات راقية ترقى لتطلعات الحجاج المصريين.

وأشادت الغرفة بالمستوى الرفيع من الاحترافية في خدمة حجاج السياحة والتعامل الراقي من طاقم الشركة المسؤولةعن خدمات الحجاج، والاهتمام الفعلي بجودة الخدمات المقدمة، معتبرة أن "انهت باتت شريكًا استراتيجيًا يُعتمد عليه لإنجاح موسم الحج عامًا بعد عام.

وفي ختام الخطاب، تمنت الغرفة للشركة دوام التوفيق والنجاح، مشيدة بما وصفته بـ"النموذج المشرف" في تقديم الخدمة، و"الشريك الموثوق" في موسم الحج السياحي.

صفر مشاكل والتزام شامل

من جانبها ، اوضح المسؤول عن خدمات حجا السياحة المصريين، "بفضل الله، أبدعت فرقنا في تقديم خدماتها لحجاج السياحة والاقتصادي والبري، لم نتلقَّ أي شكوى، وغرفة السياحة سجلت صفر مشاكل، وهذا ما نعتبره وسامًا على صدورنا."

وأضاف: "خصصنا ألف مكان في أبراج A الفاخرة، واستطعنا تسكين أكثر من 900 حاج مصري من مختلف الفئات، في تجربة نوعية تعكس التزامنا بخدمة جميع الحجاج بنفس المستوى من الجودة والاهتمام."