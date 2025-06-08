استفتاء ليفربول يصدم الجماهير: هذا الهدف تفوق على أهداف صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن الفائز بجائزة أفضل هدف خلال موسم 2024-2025، وذلك عبر استفتاء جماهيري نُشر على الموقع الرسمي للنادي، وشهد منافسة قوية بين عدة لاعبين، في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح.

ورغم الأداء اللافت الذي قدمه صلاح طوال الموسم، وتسجيله 29 هدفًا منحته لقب هداف الدوري، إضافة إلى تصدره قائمة صناع الأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، إلا أن الجائزة ذهبت إلى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الذي خطف الأنظار بهدف رائع في شباك توتنهام على ملعب "أنفيلد" خلال شهر أبريل الماضي.

صلاح كان ضمن قائمة المرشحين للجائزة بهدفين مميزين أحرزهما أمام مانشستر يونايتد وبرايتون، إلا أن التصويت الجماهيري منح الأفضلية لهدف ماك أليستر أمام السبيرز، والذي تصدر الاستفتاء بفارق واضح.

وحل هدف صلاح في مرمى مانشستر يونايتد في المركز الثاني، متقدمًا على هدف آخر لماك أليستر أمام فولهام، ثم هدف محمد صلاح الثاني أمام برايتون، فيما جاء هدف داروين نونيز ضد بورنموث في المرتبة الخامسة.

وشهد الموسم المنقضي تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، في أول مواسم المدرب آرني سلوت، حيث لعب محمد صلاح دورًا محوريًا في مشوار التتويج، لكن جائزة "أفضل هدف" اختارت بطلًا آخر.