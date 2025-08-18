إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية؛ لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.

كما عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.