محافظ أسيوط: استمرار الفعاليات الثقافية لإدخال البهجة على المواطنين في عيد الأضحى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الفعاليات الثقافية المجانية للمواطنين، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، لنشر البهجة بين المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية هادفة تقام بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها.

وأوضح محافظ أسيوط أن نادي العاملين بديوان عام المحافظة شهد فعاليات فنية وثقافية متنوعة، بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والدكتور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي وأحمد الإدفاوي عضو مجلس إدارة النادي وعدد من قيادات المحافظة، وجمع غفير من المواطنين.

استعرض تقاليد البيئة الواحاتية الصحراوية

وأشار المحافظ إلى أن فرقة الفنون الشعبية للطفل التابعة لقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بقيادة الفنان خالد نصر الدين حسين، وإشراف اداري جمال جلال ومسؤول الصوت وليد راشد قدمت مجموعة من التابلوهات الفنية التي عكست التراث المصري الأصيل، منها "تابلوه العصايا" الذي جسد ملامح البيئة الزراعية، تلاه عرض مميز للتنورة، ثم "تابلوه الحجالة" الذي استعرض تقاليد البيئة الواحاتية الصحراوية وقدم الفعالية الدكتور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي.

فقرات لاكتشاف المواهب الشابة

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، برئاسة هاجر محروس، شاركت في الفعاليات من خلال قافلتها الثقافية المتنقلة، حيث قدمت المكتبة المتنقلة فقرات ترفيهية للأطفال شملت مسرح العرائس والعروض الغنائية والقراءة والإعارة، ولاقت إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم.

وأشار إلى إنه في إطار تشجيع الإبداع، قدم مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي فقرات لاكتشاف المواهب الشابة، تمهيدًا لضم العناصر المتميزة إلى فرق القصر الثقافي، وسط تفاعل وحضور جماهيري لافت.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الفعاليات تأتي دعمًا للثقافة والفنون، وترسيخًا للقيم الإيجابية، وسعيًا لإتاحة الترفيه الهادف لكافة فئات المجتمع خلال أيام العيد.