الصحة: جهود متواصلة للحد من وفيات الأورام السرطانية ضمن مباردة "100 مليون صحة"

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار اليوم الإثنين، أن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، والقولون، عنق الرحم) هي أحد المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.



وقال عبدالغفار - في مداخلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الفضائية الإخبارية - :" إن الهدف الرئيسي من الكشف المبكر عن هذه الأورام السرطانية هو تقليل معدلات الوفيات والعبء المالي المرتبط بالمراحل المتقدمة من هذا المرض والوصول إلى مستويات متقدمة من الشفاء".



وأشار إلى أهمية حملات التوعية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تأتي ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية للوقاية والابتعاد عن مسببات هذه الأمراض منها التدخين الذي يعد من أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة.



وأوضح عبد الغفار أن هذه المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عاما فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة، قائلا :"إن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر للأورام بما يسهل عملية العلاج، وبالتالي يستطيع كل مواطن فوق 18 عاما ملء استبيان عبارة عن مجموعة من الأسئلة التي نعرف من خلالها الفئة المستهدفة للفحص الدوري عن أي نوع من السرطان عن طريق موقع 100 مليون صحة أو عن طريق الخط الساخن أو التوجه لأقرب وحدة صحية، وبناء على الاستبيان يتم توجيهه لإجراء الخطوة المقبلة".



وأضاف أنه يتم أيضا خلال إجراء الفحوصات الأولية تسجيل عوامل الخطورة للإصابة بهذا المرض منها وجود تاريخ عائلي أو يكون الشخص من فئة المدخنين، وفي حال أظهرت الفحوصات إيجابية الإصابة بأي نوع من هذه الأنواع الأربعة (الرئة، البروستاتا، والقولون، عنق الرحم) يتم تحويل الشخص إلى إجراء المزيد من الفحوصات داخل المستشفيات المشاركة في هذه المبادرة من خلال طواقم طبية متخصصة ومؤهلة ومدربة في هذا المجال.



وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت خلال الساعات الماضية تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ11 مليونا و138 ألف مواطن بالمجان، منذ إطلاق المبادرة في يونيو 2023، تحت شعار "100 مليون صحة".