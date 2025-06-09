محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لفرض الانضباط

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الاحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والقضاء على الأسواق العشوائية وفرض الانضباط وسيادة القانون.



ففي حي أول المنتزة، تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة كافة أوجه المخالفات والتصدي لتجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية على الأرصفة وحرم الطريق العام؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية وحماية حقوق المواطنين.



وشملت الحملة المرور على ميدان الساعة وشارع خالد بن الوليد ومتفرعاته الجانبية وشارع محمد نجيب، وتم رفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات وفتح الطرق أمام حركة المشاه والمركبات، والتحفظ على 1500 حالة إشغال متنوع، وإزالة 2 كشك خشبي مخالف وغلق وتشميع شقة سكنية مخالفة تم تحويلها إلى نشاط تجاري بدون ترخيص.



وفي حي ثان المنتزة، تم تنفيذ حملة على منطقة المعمورة الشاطيء وطريق الكورنيش وشارع المعهد الديني، والتي أسفرت عن التحفظ على 53 حالة شغال متنوع، بجانب إزالة الحواجز للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية..أما في حي وسط تم تنفيذ حملة بالشوارع الحيوية ومنطقة محطة الرمل، وتم التحفظ على 330 حالة إشغال متنوع.



وفي حي غرب، تم تنفيذ حملات نظافة وتجريف ورفع 25 طن أتربة ورديم ومخلفات تقليم الأشجار من الشوارع، ورفع كفاءة النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، كما تم متابعة قيام شركة نهضة مصر بأعمال النظافة وكنس الشوارع ورفع مراكز تجمعات القمامة بنطاق الحي..أما في حى شرق، تم تنفيذ حملة شملت طريق الجيش وخلف محطة سيدي جابر والشوارع المحيطة وتم ضبط 51 حالة إشغال متنوع و18 حالة هالك.

