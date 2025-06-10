اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية الخلية الإعلامية

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة 5 متهمين بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية"، لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

محاكمة 5 متهمين في الخلية الإعلامية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة.

ووجه للمتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.