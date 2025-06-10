الوزير: خدمة الركاب أولويتنا ونسعى للتطوير الشامل لهيئة السكك الحديدية

أكد وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر امس الإثنين، أن خدمة الركاب وراحتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشدداً على ضرورة انتشار القيادات في مختلف المحطات لمتابعة مستوى الخدمة والمحافظة على انتظام جدول التشغيل.

وأشاد بعدد من الركاب بمستوى الخدمات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استمرار التطوير والتحسين.

أوضح الوزير أن خطة تطوير مرفق السكك الحديدية تشمل خمسة محاور رئيسية، أولها تحديث الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، والثاني تطوير البنية الأساسية من سكك ومحطات ومزلقانات، والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق أعلى درجات الأمان، والرابع تطوير الورش الفنية لضمان جودة التشغيل، أما المحور الخامس فهو تطوير وتأهيل العنصر البشري.

وشدد على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكك الحديدية، مؤكداً أن التطوير المستمر في هذا القطاع بات ملموساً لدى المواطنين، ويتطلب التزاماً وجهداً من الجميع للاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.