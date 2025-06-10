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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. إنهاء أزمة طبيب جراحة قوص بالتنازل.. وتوزيع لحوم أضاحي لـ22 ألف أسرة

وفد نقابة أطباء قنا
وفد نقابة أطباء قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أحداث عديدة، أبرزها إسدال الستار على أزمة طبيب قوص بالتنازل والتصالح بين طرفى الخلاف، نقابة أطباء قنا تصدر بياناً تثمن جهود العامة في التعامل مع الأزمة، توزيع لحوم الأضاحي على 22 ألف أسرة من الأكثر احتياجاً، بيان عاجل لنقابة أطباء قنا حول إنهاء أزمة طبيب جراحة قوص.

توزيع لحوم الأضاحي على 22 ألف أسرة بقنا 

نفّذ المكتب التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" بمحافظة قنا، حملة "صك الأضحية" بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وشملت الحملة نطاقًا جغرافيًا واسعًا، حيث غطّت 9 مراكز إدارية و91 قرية، وتم تنفيذ عمليات الذبح داخل 7 مجازر معتمدة، بمشاركة 80 جمعية أهلية قاعدية، وأسفرت الحملة عن ذبح وتوزيع 132 رأس أضحية، استفادت منها نحو 22,347 أسرة، أي ما يقرب من 117,735 فردًا من الفئات الأولى بالرعاية.

القصة الكاملة.. التصالح يسدل الستار على أزمة طبيب قنا 

بعد ساعات من التداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وداخل أروقة قسم الشرطة ونيابة قوص الجزئية بقنا، أسدل الستار على واقعة طبيب الجراحة العامة بمدينة قوص، بالتصالح وإخلاء السبيل من سراى النيابة، بعد تنازل أسرة المريضة عن البلاغ المقدم ضد الطبيب.

تفاصيل الأزمة، بدأت يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، عندما توجهت أسرة مريضة مسنة إلى عيادة خاصة لطبيب جراحة عامة، مع حالة من الفوضى والعشوائية، رصدها الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، لتوقيع الكشف على مريضتهم، مع إصرار من الطبيب على رفض الكشف لسوء تعامل ذويها مع سكرتير العيادة.

بيان عاجل من نقابة أطباء قنا بشأن إنهاء أزمة طبيب جراحة قوص 

أصدرت نقابة أطباء قنا الفرعية، بياناً اليوم الاثنين، ثمنت فيه دور النقابة العامة للأطباء، في مساندتها لطبيب الجراحة العامة بقنا، خلال الأزمة الأخيرة مع أسرة مريضة بمركز قوص، والتي انتهت بالتصالح بين الطرفين، مع تقديمها خالص العزاء لأسرة المريضة المتوفاة.

وأشار بيان نقابة أطباء قنا الفرعية، إلى أن ما حدث بين الطبيب وأسرة المريضة المتوفاة، سوء تفاهم انتهى بالتصالح والتراضى بين الطرفين، آملين ألا تتكرر مثل هذه المواقف التي لا تعبر عن رسالة الأطباء ودورهم الإنسانى في التعامل مع المرضى، كما أنها لا تعبر عن الشعب القنائى المعروف بالقيم النبيلة.

بعد تصالح أهل المريضة.. إخلاء سبيل طبيب قوص من النيابة بقنا 

قررت نيابة قوص الجزئية بقنا، إخلاء سبيل طبيب الجراحة، بعد التصالح والتراضى مع أسرة المريضة المتوفاة، وذلك على خلفية التحفظ على الطبيب، لمباشرة تحقيقات في بلاغ مقدم بالاهمال في إسعاف مريضة ووفاتها بعد ساعة من عرضها بالعيادة.

جاء ذلك بحضور وفد من نقابة أطباء قنا، ضم كل من: الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس نقابة أطباء قنا، وطارق سرور، المستشار القانوني لنقابة أطباء قنا الفرعية، ولفيف من أطباء الجراحة بقنا.

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