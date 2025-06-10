مفاجأة.. تين هاج عارض صفقة أنتوني رغم ارتباط اسمه بها

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بانتقال الجناح البرازيلي أنتوني إلى مانشستر يونايتد قبل ثلاثة أعوام، في صفقة اعتُبرت حينها من الأضخم في تاريخ النادي.

وكان أنتوني (25 عامًا) قد انضم إلى مانشستر يونايتد صيف 2022 قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 85.5 مليون جنيه إسترليني، في أول ميركاتو تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي سبق أن أشرف عليه في أياكس.

لكن المفاجأة التي كشفتها صحيفة "ذا صن" البريطانية تمثلت في أن تين هاج لم يكن في الواقع مؤيدًا لإتمام هذه الصفقة، بل حاول إيقافها، وفقًا لما أكده كيس فوس، الشريك المؤسس لوكالة (SEG) التي تمثل المدرب الهولندي.

وقال فوس في كتابه "ليفربول والهولنديون":

"تين هاج لم يكن مؤيدًا للتعاقد مع أنتوني، لكنه واجه ضغوطًا من إدارة النادي التي أصرت على إتمام الصفقة خوفًا من تدخل آرسنال، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا باللاعب حينها."

وأضاف: "مانشستر يونايتد قدّم ثلاثة عروض متتالية، قبل أن يوافق أياكس على العرض الأخير، الذي بلغ قرابة 100 مليون يورو."

ورغم انطلاقة أنتوني القوية مع الفريق، إلا أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ، ليصبح لاحقًا من أكثر اللاعبين تعرضًا للانتقاد، واعتبره الكثيرون رمزًا لفشل مشروع تين هاج في أولد ترافورد.

وفي موسمه الثاني، خسر النجم البرازيلي مكانه في التشكيلة الأساسية، قبل أن يُعار إلى ريال بيتيس في منتصف الموسم الثالث، حيث استعاد جزءًا من مستواه وساهم بـ14 هدفًا بين تسجيل وصناعة خلال 26 مباراة مع الفريق الإسباني.

يُذكر أن أنتوني سجل مع مانشستر يونايتد 12 هدفًا وصنع 5 آخرين في 96 مباراة.