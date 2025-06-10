ترشيح المغربي محمد بولكسوت للانضمام إلى الزمالك

قام أحد وكلاء اللاعبين، بترشيح المغربي محمد بولكسوت، الظهير الأيمن لفريق الرجاء المغربي لمسؤولي نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وقال مصدر بنادي الزمالك، إنه سيتم عرض الأمر على لجنة التخطيط والمدير الرياضي الجديد لحسم إمكانية التعاقد مع اللاعب من عدمه.

ويبلغ بولسكوت 26 عاماً وحصل على جائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري المغربي الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.