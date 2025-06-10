برلماني: 30 يونيو أنقذت الدولة من قبضة جماعة ظلامية لا تؤمن بالوطن

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو، نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أنقذت الوطن من براثن جماعة ظلامية لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا تعرف سوى الفوضى والإقصاء.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية بحق الشعب والدولة المصرية لن تسقط بالتقادم، وستظل وصمة عار تلاحق هذا التنظيم إلى الأبد، مشددًا على أن الشعب المصري لفظ هذه الجماعة منذ اليوم الأول لثورة 30 يونيو، حين خرج بالملايين رافضًا مشروعهم التخريبي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإخوان ارتكبوا أبشع الجرائم، بدءًا من التحريض على الإرهاب، وسفك دماء الأبرياء، إلى التآمر مع جهات أجنبية معادية، ومحاولات إسقاط مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا السجل الأسود للجماعة لن يُمحى من ذاكرة الوطن.

وأضاف مدحت الكمار، أن استغلال الجماعة للدين في تحقيق أهداف سياسية ضيقة، وسعيها للسيطرة على مفاصل الدولة، كشف بوضوح عن انتهازيتها وانفصالها التام عن الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن التنظيم لم يكن يومًا جزءًا من مشروع وطني، بل كان أداة لنشر الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة.

وأكد نائب القليوبية.أن، ما قدمه الشعب المصري من تضحيات في سبيل التخلص من هذا الحكم الإرهابي هو أبلغ رد على كل من يراهن على عودة الفوضى أو إعادة إنتاج هذا التنظيم، مشددًا على أن المصريين اختاروا طريق البناء والاستقرار، ولن يسمحوا بتكرار مآسي الماضي.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحة ، بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بوعي شعبها، ووحدتها الوطنية، وأن كل المؤامرات ستسقط أمام صلابة الدولة وإرادة أبنائها في حماية الوطن والمضي به نحو مستقبل أفضل.