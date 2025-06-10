أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. ارتفاع درجات الحرارة.. إقبال المواطنين على الحدائق والمتنزهات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

برنامج «صباح البلد» يستعرض حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025



استعرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، في فقرته الصباحية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

الشمس بكل مكان.. تعرف على حالة الطقس في أسوان اليوم الطقس اليوم.. استمرار الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء ونشاط رياح ملحوظ توك شو| الاقتصاد المصري يجذب المستثمرين الهنود.. وتامر عاشور يكشف عن طقوس العيد

وأوضح التقرير المعروض خلال البرنامج أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس حار على السواحل الشمالية، ويميل إلى الاعتدال ليلًا بجميع الأنحاء.

"صباح البلد" يستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025



استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 أسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار.. والمركزي الصيني يواصل الشراء تأثير محادثات التجارة بين أمريكا والصين على أسعار الذهب في مصر والعالم

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب حسبما عرضها البرنامج كالتالي:

عيار 18: 4028 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4700 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5371 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 37,600 جنيه

"صباح البلد" يعرض أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 أمام الجنيه

استعرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، صباح اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعته اليومية لحركة السوق المصرفية.

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين الدينار الكويتي بـ 162.14 جنيه .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم آخر تحديث لسعر العملات العربية ثاني أيام العيد 7-6-2025

أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني

الدولار الأمريكي:

شراء: 49.68 جنيه

بيع: 49.85 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 56.44 جنيه

بيع: 56.56 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.04 جنيه

بيع: 67.23 جنيه

صوت مصر.. أنغام: والدي قدمني به .. ولا أعتبره حكرا لي



أكدت المطربة أنغام أن والدها أطلق عليها لقب "صوت مصر" منذ طفولتها، وكان يقدمها به على المسرح منذ بداياتها الفنية بهذا اللقب، مشيرة إلى أن هذا اللقب يرافقها منذ سنوات طويلة.

على أنغام بنت أبويا.. أمينة خليل ترقص مع والدها وزوجها في حفل زفافها الثاني في اليونان أنغام ضيفة خلود نادر .. غدا أنغام وكاريوكي.. خريطة حفلات عيد الأضحى 2025

في كل مناسبة رسمية: “كانوا بيندهولي بيه”

تفاصيل لقب صوت مصر

أوضحت أنغام مع الإعلامية لميس الحديدي أن لقب "صوت مصر" كان يُستخدم لتقديمها خلال حفلات التكريم والمناسبات الفنية الرسمية، مضيفة أنه لم يكن شيئًا ادعته أو أطلقته على نفسها.

متحدث الزراعة: إقبال كثيف من المواطنين في مختلف المحافظات على الحدائق والمتنزهات



شهدت حدائق الحيوان والمتنزهات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والعائلات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من وزارة الزراعة لتوفير أجواء ترفيهية وتنظيمية آمنة.

مصر تصدر 4.8 مليون طن منتجات زراعية منذ بداية العام "الزراعة" تواصل جهودها لضمان جودة اللقاحات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية خلال عيد الأضحى ترقية استثنائية.. وزير الزراعة يزور مسئول حماية الأراضي المصاب في سوهاج

وزارة الزراعة: تسهيلات كبيرة وتنظيم محكم

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "صباح البلد"، أن الوزارة استعدت مبكرًا لاستقبال الزوار من خلال تسهيل إجراءات الدخول، وتوفير أماكن للجلوس، والتأكيد على انتظام حركة الدخول والخروج في جميع الحدائق.

عبد الله المغازي: طالبنا بزيادة عدد نواب البرلمان لمعالجة تشوهات النظام الفردي

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية كان يعاني من تشوهات كبيرة، أبرزها عدم العدالة بين الدوائر المختلفة، موضحًا أن بعض المرشحين كانوا يخوضون الانتخابات في دوائر ذات كثافة سكانية عالية دون تحقيق النجاح، بينما يفوز آخرون في دوائر صغيرة بعدد أصوات أقل.

بعد تصديق الرئيس السيسي على قوانين الانتخابات.. الأحزاب تبدأ سباق الاستعداد للترشح تصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ الغد: اجتماعات يومية بالحزب استعدادا للمشاركة في الانتخابات

الحوار الوطني: زيادة عدد النواب من 50 إلى 100 مقعد

وأضاف المغازي، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المشاركين في الحوار الوطني طالبوا برفع عدد أعضاء مجلس النواب من 50 إلى 100 عضو، كأحد الحلول الضرورية لمعالجة هذا الخلل.

وأكد أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن تراعي الكتلة السكانية التي شهدت تزايدًا ملحوظًا، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد المقاعد المخصصة للتمثيل البرلماني.

القاهرة الإخبارية: 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن قطاع غزة يعيش يوما جديدا من التصعيد الدموي، وسط قصف إسرائيلي مكثف أوقع منذ فجر اليوم أكثر من 55 شهيدًا، بينهم 30 في المحافظة الوسطى وحدها.

وأوضح أنه من بين الضحايا، 20 شهيدا سقطوا خلال قصف طال محيط مركز توزيع مساعدات في محور نتساريم، حيث يتعامل الجيش الإسرائيلي مع الجموع الجائعة كما لو كانت في "لعبة موت"، على حد وصف السكان.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن جثامين عدد من الشهداء وصلت إلى مشفيي العودة والأقصى في مدينة دير البلح، بينما نُقل آخرون إلى مستشفى القدس في منطقة تل الهوى، بعد أن طالهم القصف عند الطرف الشمالي من نفس المحور.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية خلال رسالة على الهواء، أنه في أحدث الغارات، استُهدف منزل لعائلة أبو علي في دير البلح، ما أدى لاستشهاد ثمانية أفراد من العائلة، ليرتفع عدد شهداء المحافظة الوسطى إلى نحو 30 شهيدًا.

ولفت إلى أنه في خان يونس، استهدفت الغارات خيام النازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن سقوط تسعة شهداء، نُقلوا إلى مستشفى ناصر، إضافة إلى أربعة آخرين من منطقة بطن السمين، وتواصلت عمليات الهدم الممنهجة في خزاعة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمّر أكثر من 1200 منزل بزعم "توسيع المنطقة العازلة".

رئيس أوكرانيا يطالب الغرب بردّ ملموس على روسيا بعد الهجوم العنيف على كييف



قال الدكتور رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إنه في الفترة الأخيرة زادت الضربات الروسية على الأراضي الأوكرانية، كما قصفت المباني السكنية والمكاتب الإدارية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" إن الضربات الروسية لا يمكن وصفها إلا بالإرهابية، كما يطالب الرئيس الأوكراني بضغط ملموس على الجانب الروسي حتى تكف عن قصف المدنيين، كما أن روسيا ترى أن الأوروبيين والأمريكيين لا يفعلون شيئا ملموسا لحماية الشعب الأوكراني، كما يطالب الرئيس الأوكراني بالتصعيد الأكبر في مواجهة روسيا وأن يضغط الأغرب على الاقتصاد الروسي بحزمة عقوبات قوية لإرغام الروس للجلوس على طاولة المفاوضات.

وتابعت أن هذا الضغط يدفع الروس إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الدول الأوروبية يعترفون أن العمق الاستراتيجي والأمني لهم هو أوكرانيا وأن أوكرانيا إذا خسرت الحرب سيكونون في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الروسي.



