المنيا .. مصرع عامل إثر انهيار جدار منزل عليه في سمالوط

لقي عامل مصرعه ، في العقد الرابع من عمره ، إثر انهيار جدار منزل عليه في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا ، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع عامل مواد البناء، إثر انهيار حائط منزل بإحدى قرى مركز سمالوط.

بالمعاينة والفحص تبين وفاة عامل يدعى رضا. ف. م 45 سنة ويقيم في حي جنوب مدينة سمالوط.

‏تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرفات النيابة العامة، والتي قررت النيابة ندب مفتش صحة المركز ،لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه .

وقع مفتش صحة المركز الكشف الطبى الظاهرى على الجثمان وأقر في تقريره أن الجثمان فارق الحياة وسبب الوفاة هو كسر في عظام الجمجمة في منطقة الجبهة نتج عنه تهتك في انسجة المخ مما أدى إلى الوفاة ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم موجب الواقعة ، حيث أمرت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة بحسب تقرير مفتش الصحة وتحريات المباحث الأولية .

