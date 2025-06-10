إصابة 15 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في حفل زفاف بالعدوة في المنيا

أصيب 15 شخصًا باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام خلال حفل زفاف في إحدى قرى العدوة بشمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة،. وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى العدوة بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 15 شخصًا نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة خلال حفل زفاف في إحدى قرى المركز .

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وأكد مصدر طبي أن حالة المصابين مستقرة، حيث تتراوح أعراضهم بين قيء وإسهال، مشيرًا إلى خروج بعضهم بعد تماثلهم للشفاء داخل المستشفى.

