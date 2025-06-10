سيكو سيكو يتصدر نسب المشاهدة فى مصر

تمكن فيلم"سيكو سيكو" من تصدر قائمة الأفلام الأعلي مشاهدة عبر منصة يانغو بلاي.

وأحتل فيلم سيكو سيكو المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر.

سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر و طه دسوقي؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية. يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهم إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية. في محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.