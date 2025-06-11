أخبار الوادي الجديد: الانتهاء من ذبــ..ـح 875 رأسًا ضمن مشروع صكوك الأضاحي.. وتفحم سيارة محملة بالدريس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:



بيطري الوادي الجديد: الانتهاء من ذبح 875 رأسًا ضمن مشروع صكوك الأضاحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من الإشراف الكامل على ذبح 875 رأسًا من الذبائح بجميع مجازر المحافظة، ومشروع "صكوك الأضاحي"، بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حيث شملت الذبائح “417 بقرة، و150 عجلًا، و301 رأس أغنام وماعز، 7 جاموس”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضمان استمرارية العمل بالمجازر وتقديم خدمة الكشف البيطري على الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن عن رفع جاهزية جميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة طوال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على أهمية تكامل جهود جميع الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها قطاع الطب البيطري، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال عملية ذبح الأضاحي، وتفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع الطوارئ.

من جانبه، أكد الدكتور عصام محمد الكومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، عن فتح جميع المجازر ونقاط الذبح طوال أيام العيد مجاناً، بإجمالي (8) مجازر حكومية و(5) نقاط ذبيح تضمنت مجزر بولاق، مجزر المنيرة، مجزر الراشدة، مجزر الجديدة، مجزر القصر، نقطة ذبيح المعصرة، نقطة ذبيح عزب القصر، نقطة ذبيح غرب الموهوب ومجزر باريس ونقطة ذبيح بلاط، نقطة ذبيح تنيدة ، ومجزر الكفاح، مجزر الفرافرة.

تفحم سيارة محملة بالدريس بطريق تنيدة منفلوط في الوادي الجديد

اشتعلت النيران منذ قليل في سيارة نصف نقل محملة بالدريس بطريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادى الجديد، حيث التهمت النيران السيارة وحمولتها بالكامل وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بإحدى السيارات نصف النقل بطريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادى الجديد، حيث التهمت النيران السيارة وحمولتها بالكامل دون تحديد سبب الحادث.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وجاريد تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكيل التضامن بالوادي الجديد يشيد بالتنسيق بين الجهات في موسم الأضاحي

وجه حمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد الشكر والتقدير لكل من ساهم بالعمل أثناء أيام عيد الأضحى المبارك من نحر وتجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي. وشمل الشكر اللجنة العليا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية على مستوى الإدارات الاجتماعية، ومديرين الإدارات الاجتماعية بالمركز الخمس وجميع العاملين في الوحدات الاجتماعية الذين بذلوا جهداً كبيراً في هذه المهمة الإنسانية.

وأشاد العديسي بمدى التنسيق التام بين الجهات المعنية التي أسهمت في نجاح عملية توزيع اللحوم، حيث كانت مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية لمراكز المحافظة وقراها في مقدمة هذه الجهات. وأوضح أن توفير وتجهيز المجازر، بالإضافة إلى تعاون الأطباء البيطريين ورؤساء الوحدات المحلية، كان له دور كبير في تسهيل مهام اللجان وتنفيذها على أكمل وجه.

من جهتها، أكدت أسماء عبدالله حجازي، رئيس اللجنة على مستوى المحافظة، أن هذا الجهد هو نتيجة منظومة عمل متكاملة بدأت قبل العيد بشهر.بدأ من التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي كان أساسياً لمعرفة مدى مساهمة تلك الجمعيات في تقديم عجول الأضاحي لنحرها خلال أيام العيد المبارك، كما شكرت جميع المشاركين في العمل على الالتزام والجهد المتميز .

وأكدت أن الجميع قد قام بدوره على أكمل وجه، مما أسهم في نجاح هذا العمل المبارك وتقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية في هذه المناسبة العظيمة.