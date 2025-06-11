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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال مصر وسوريا يبحثون التعاون في مجالات التدريب والتأهيل

وفدا عمال مصر وسوريا
وفدا عمال مصر وسوريا
الديب أبوعلي

التقى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فواز الأحمد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.

شارك بالاجتماع من اتحاد عمال مصر، عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وهشام المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، وصابر عباس، رئيس نقابة العاملين بالبترول، وعماد حمدي، رئيس نقابة العاملين بالكيماويات، وهشام رضوان، رئيس نقابة العاملين بالبحث العلمي، أمين صندوق اتحاد العمال.

وأكد عبد المنعم الجمل متانة العلاقة التي تربط بين سوريا ومصر، مشيراً إلى أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما عبر عن سعادته بتحسن واستقرار الأوضاع في سوريا، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين اتحادي العمال في البلدين.

كما عبر فواز الأحمد عن شكره وامتنانه للأشقاء في مصر، قيادة وشعبا، على احتضانهم للسوريين خلال سنوات الحرب التي مرت بها سوريا، مؤكداً أن ما قدمته مصر يعكس عمق الأخوة بين الشعبين وأصالة الشعب المصري، ويجسد الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.

واتفق الجانبان على ضرورة الإعداد لبروتوكول تعاون نقابي يعكس متانة العلاقة التاريخية، ويركز على تطوير العمل النقابي على المستويات الثنائية والعربية والدولية، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، وتوحيد الجهود النقابية العربية لمواجهة التحديات المشتركة.

عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجمهورية العربية السورية مؤتمر العمل الدولي جنيف نقابة العاملين بالبترول النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية نقابة العاملين بالكيماويات اتحاد العمال

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