القومى لثقافة الطفل: نسعى لاكتشاف المواهب الناشئة وتوفير بيئة محفزة على الإبداع

قال وليد كمال، مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، إن المركز القومي للطفل أطلق الدورة الأولى من مسابقة "الحديقة الثقافية في عيون أطفالها".

وأكد وليد كمال، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الدورة تستهدف الأطفال من سن 8 إلى 16 عامًا، بهدف تنمية الحس الفني والأدبي، واكتشاف المواهب الناشئة وتشجيعهم على التعبير الإبداعي، مضيفا أن المسابقة تشمل ثلاثة مجالات رئيسية: الأدب (القصة والشعر)، الرسم، والفيلم القصير.

وتابع: "المسابقة تهدف إلى توفير بيئة محفزة على الإبداع وتطوير قدرات الأطفال النفسية والثقافية كما أن المشاركة في مجال الفيلم القصير تتطلب تقديم عمل مدته من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، يعبر عن يوم داخل الحديقة الثقافية أو يوثق أحد الأنشطة التي تقام فيها".

واستطرد: "باب التقديم مفتوح حاليًا ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، كما أن المركز يستعد لإطلاق برنامج "أحلى إجازة" خلال الأسبوع المقبل، وهو برنامج صيفي ترفيهي وتعليمي مخصص للأطفال من سن 3 سنوات حتى 18 سنة، ويتضمن أنشطة متعددة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم".