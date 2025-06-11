روسيا تعلن اعتراض 5 قنابل من طراز "جدام" و120 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الشمال" تواصل التقدم في عمق دفاعات القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر بلغت نحو 165 عسكريًا.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها: مجموعة "المركز" وصلت إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية والوحدات الهجومية تواصل التقدم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت وزارة الدفاع: تم استهداف وحدات من لواءين ميكانيكيين للقوات الأوكرانية على محور خاركوف.

وتابعت الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 5 قنابل من طراز "جدام" و120 مسيرة أوكرانية.

وختمت وزارة الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت حوالي 1300 جندي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.