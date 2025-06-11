بلطجي يـ.ـمزق جسد موظف أمام مسجد في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على بلطجي عاطل لقيامه بالتعدي على موظف أثناء خروجه من مسجد عقب الصلاة بسبب خلافات قديمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود بلاغا أفاد باعتداء عاطل على موظف أثناء خروجه من مسجد في منطقة منشية جمال عبدالناصر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث وتبين قيام عاطل بالاعتداء على موظف أثناء خروجه من المسجد بعد الصلاة وإصابته بجروح متفرقة في أنحاء الجسد.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.