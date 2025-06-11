قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
نصيحة من دار الإفتاء لمن ينام عن صلاة الفجر
أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية والابتدائية في المنوفية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يزور مصانع شركة إكس دي إجيماك بالسويس.. تفاصيل

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

 قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى شركة إكس دى إجيماك لمعدات الكهرباء ذات الجهد العالي، بمنطقة شمال غرب خليج السويس ، والتى تعد نموذجا للشراكة والتعاون بين مصر والصين " الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية " إجيماك" ومجموعة "XD الصينية " فى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وصناعة المهمات الكهربائية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لعمليات التصنيع ونسب المكون المحلي والحصة السوقية للمنتجات محليا وخارجيا وخطة الشركة للتوسع واقامة خطوط انتاج جديدة فى ضوء استراتيجية الوزارة وتوجه الدولة بدعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة

بدأ الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بالاجتماع مع رؤساء ومديري القطاعات المختلفة ومسئولي التشغيل من المهندسين المصريين والصينيين ، واستمع الى شرح تفصيلي حول استراتيجية العمل وخطة التشغيل لخطوط الانتاج والحصة السوقية لكل منتج ونسبة المكون المحلي وكيفية زيادتها فى منتجات الشركة والاستفادة من خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، وكذلك دور الشركة فى توطين انتاج المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي وخفض الاستيراد، وخطط الشركة التوسعية من خلال التعاون والشراكة مع الجانب الصيني وانشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة وإضافة بعض المهمات الى منتجات الشركة ، وتطرق الاجتماع الى مناقشة السياسة البيعية والتسويقية للشركة ومساهماتها فى المشروعات القومية فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما مشروعات حياة كريمة ومستقبل مصر وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها خلال المرحلة الحالية ، بالاضافة الى خطة الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والاستفادة من علاقات مصر التجارية للتواجد فى الاسواق المحيطة

وتفقد الدكتور محمود عصمت خطوط الانتاج ومصانع انتاج المهمات المختلفة منها مصنع المحولات، ومصنع مفاتيح الجهد العالي المعزولة بالغاز، ومصنع قواطع الدائرة والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي، وامتدت الجولة إلى وحدة انتاج العوازل وأكمام المحولات، وساحة تجميع واختبار المحطات الفرعية، وشملت الجولة الميدانية أقسام تصميم وبناء مشاريع الطاقة، وكذلك الصيانة والاختبارات للبنية التحتية، والتدريب الفني وتطوير الاداء ، والبحث والتطوير، وتحسين الكفاءة ومراقبة الجودة، ومعامل اختبارات القدرة، والسلامة والصحة والبيئة ، واطلع الدكتور عصمت على خطة التشغيل والتعاون بين الأطقم العاملة ونقل الخبرة إلى الأطقم المصرية وغيرها من مجريات توطين الصناعة ، موجها بزيادة الاعتماد على مستلزمات الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة فى هذا الاتجاه فى اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.

قال الدكتور محمود عصمت، إن الشركة تعد نموذجا ناجحا للشراكة والتعاون بين مصر والصين فى مجال الطاقة، موضحا أن العمل على إضافة خطوط إنتاج جديدة لتعظيم العوائد من البنية التحتية والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية في التصدير لأفريقيا والشرق الأوسط ودعم وتشجيع الشراكات في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة أحد الأذرع الأساسية للدولة في خطة التطوير والبناء وتوطين الصناعة، سيما وأن الكهرباء هي أساس التنمية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن التوسع في صناعة المهمات الكهربائية ودعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع الشركات الرائدة في المجال، أحد أهم محاور خطة العمل، موضحا أن شركة "XD إجيماك" تمتلك مقومات التوسع وزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة كبيرة من السوق المحلية والأفريقية، مضيفا أنه من الضروري الاهتمام ببرامج التدريب والحرص على نقل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا الصينية وتعظيم دور المكون المحلي.

الكهرباء وزير الكهرباء اجيماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

أرشيفية

تقرير: فرصة عقد جولة الأحد من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران تتضاءل

فانس

نائب الرئيس الأمريكي: لا أعلم ما إذا كانت إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي

ترامب

ترامب يكشف عن تفاصيل الاتفاق التجاري الجديد مع الصين

بالصور

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل
بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الانظار فى فرح أمينة خليل

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد