وزير الكهرباء يزور مصانع شركة إكس دي إجيماك بالسويس.. تفاصيل

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى شركة إكس دى إجيماك لمعدات الكهرباء ذات الجهد العالي، بمنطقة شمال غرب خليج السويس ، والتى تعد نموذجا للشراكة والتعاون بين مصر والصين " الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية " إجيماك" ومجموعة "XD الصينية " فى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وصناعة المهمات الكهربائية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لعمليات التصنيع ونسب المكون المحلي والحصة السوقية للمنتجات محليا وخارجيا وخطة الشركة للتوسع واقامة خطوط انتاج جديدة فى ضوء استراتيجية الوزارة وتوجه الدولة بدعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة

بدأ الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بالاجتماع مع رؤساء ومديري القطاعات المختلفة ومسئولي التشغيل من المهندسين المصريين والصينيين ، واستمع الى شرح تفصيلي حول استراتيجية العمل وخطة التشغيل لخطوط الانتاج والحصة السوقية لكل منتج ونسبة المكون المحلي وكيفية زيادتها فى منتجات الشركة والاستفادة من خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، وكذلك دور الشركة فى توطين انتاج المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي وخفض الاستيراد، وخطط الشركة التوسعية من خلال التعاون والشراكة مع الجانب الصيني وانشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة وإضافة بعض المهمات الى منتجات الشركة ، وتطرق الاجتماع الى مناقشة السياسة البيعية والتسويقية للشركة ومساهماتها فى المشروعات القومية فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما مشروعات حياة كريمة ومستقبل مصر وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها خلال المرحلة الحالية ، بالاضافة الى خطة الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والاستفادة من علاقات مصر التجارية للتواجد فى الاسواق المحيطة

وتفقد الدكتور محمود عصمت خطوط الانتاج ومصانع انتاج المهمات المختلفة منها مصنع المحولات، ومصنع مفاتيح الجهد العالي المعزولة بالغاز، ومصنع قواطع الدائرة والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي، وامتدت الجولة إلى وحدة انتاج العوازل وأكمام المحولات، وساحة تجميع واختبار المحطات الفرعية، وشملت الجولة الميدانية أقسام تصميم وبناء مشاريع الطاقة، وكذلك الصيانة والاختبارات للبنية التحتية، والتدريب الفني وتطوير الاداء ، والبحث والتطوير، وتحسين الكفاءة ومراقبة الجودة، ومعامل اختبارات القدرة، والسلامة والصحة والبيئة ، واطلع الدكتور عصمت على خطة التشغيل والتعاون بين الأطقم العاملة ونقل الخبرة إلى الأطقم المصرية وغيرها من مجريات توطين الصناعة ، موجها بزيادة الاعتماد على مستلزمات الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة فى هذا الاتجاه فى اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.

قال الدكتور محمود عصمت، إن الشركة تعد نموذجا ناجحا للشراكة والتعاون بين مصر والصين فى مجال الطاقة، موضحا أن العمل على إضافة خطوط إنتاج جديدة لتعظيم العوائد من البنية التحتية والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية في التصدير لأفريقيا والشرق الأوسط ودعم وتشجيع الشراكات في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة أحد الأذرع الأساسية للدولة في خطة التطوير والبناء وتوطين الصناعة، سيما وأن الكهرباء هي أساس التنمية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن التوسع في صناعة المهمات الكهربائية ودعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع الشركات الرائدة في المجال، أحد أهم محاور خطة العمل، موضحا أن شركة "XD إجيماك" تمتلك مقومات التوسع وزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة كبيرة من السوق المحلية والأفريقية، مضيفا أنه من الضروري الاهتمام ببرامج التدريب والحرص على نقل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا الصينية وتعظيم دور المكون المحلي.