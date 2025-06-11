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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باير ليفركوزن ينهي التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

أكسل تابي
أكسل تابي
مجدي سلامة

تعاقد نادي باير ليفركوزن، مع أكسل تابي، اللاعب الدولي الفرنسي للشباب، اليوم الأربعاء، في صفقة انتقال حر من فريق باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا.

وقّع تابي، البالغ من العمر 17 عامًا، وهو مدافع طويل القامة، عقدًا "طويل الأمد" مع ليفركوزن، وفقًا لما أعلنه النادي المنتمي للدوري الألماني.

وقال سيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن: "تابي لاعب دفاعي متعدد المهارات، ولاعب كرة قدم جيد يتمتع بالسرعة واللياقة البدنية وذكاء متطور في اللعب".

وأضاف: "نرى إمكانات كبيرة في أكسل، والتعاقد معه في صفقة انتقال حر؛ يُعدّ حجر أساس مهم في تخطيط فريقنا المستقبلي".

وأسهم تابي في فوز فريق باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا ببطولة الدوري الفرنسي نهاية الأسبوع الماضي. وشارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول.

وكان اللاعب الشاب هدفًا لـ ناديي آينتراخت فرانكفورت وتوتنهام هوتسبير.

تيب هو ثاني لاعب شاب واعد يتعاقد معه ليفركوزن هذا الموسم بعد إبراهيم مازا، البالغ من العمر 19 عامًا، من هيرتا برلين.

تغييرات في ليفركوزن

يشهد النادي تغييرات جذرية في تشكيله عقب رحيل المدرب تشابي ألونسو إلى ريال مدريد، فلم يجدد قائد الفريق جوناثان تاه عقده وانضم إلى بايرن ميونيخ، بينما انتقل الظهير جيريمي فريمبونج إلى ليفربول.

ومن المتوقع أن يُكمل النجم فلوريان فيرتز صفقة انتقال قياسية إلى ليفربول في الأيام المقبلة.

وعيّن النادي مدرب مانشستر يونايتد السابق، إريك تين هاج، بديلًا لألونسو، وتعاقد الأسبوع الماضي مع حارس مرمى هولندا مارك فليكن من برينتفورد.

كما تعاقد ليفركوزن مع المدافع تيم أورمان، البالغ من العمر 21 عامًا، من بوخوم الهابط، وأعاره على الفور إلى بطل النمسا، شتورم غراتس.

وفي المقابل، انتقل لاعب الوسط الواعد فرانسيس أونييكا إلى بوخوم على سبيل الإعارة للموسم المقبل.

باير ليفركوزن باريس سان جيرمان أكسل تابي

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