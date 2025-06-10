إنريكي يعلن عن قائمة باريس سان جيرمان فى كأس العالم للأندية

أعلن لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة فريقه إستعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان عن نحو التالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، ماتفي سافونوف، أرناو تيناس.

الدفاع: أشرف حكيمي، بريسنال كيمبيمبي، ماركينيوس كوريا، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديش، لوكاس بيرالدو، ويليام باشو.

خط الوسط: فبيان رويز، فيتينيا، لي كانج إن، سيني مايولو، وارن زائير إيمري، جواو نيفيس.

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، جونتشالو راموس، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي، برادلي باركولا.

وتضم مجموعة باريس سان جيرمان ، كلاً من أتلتيكو مدريد ،بوتافوجو البرازيلي ،سياتل ساوندرز الأمريكي