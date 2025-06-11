بسبب مبلغ مالي.. التحريات تكشف لغز مقتل شاب في العباسية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات اعتداء 3 أشخاص على شاب في العباسية بسبب خلافات مالية بينهما.

أمن القاهرة يضبط المتهمين بقتل شاب في العباسية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الوايلي تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بالعثور على جثة شاب في شارع جانبي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر بها آثار كدمات وسحجات مختلقة.

وبتكثيف التحريات، تبين أن المجني عليه اقترض مبلغا ماليا من صديقه ولم يرده في الميعاد المتفق عليه، فقام المتهم بإحضار أصدقائه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب لرد الأموال، إلا أنه توفى في يدهم.