بدون إصابات.. حريق يلتهم شقة سكنية بمساكن صقر قريش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية في مساكن صقر قريش في مدينة نصر.

حريق يلتهم شقة في مدينة نصر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمساكن صقر قريش في مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث دفعت الإدارية العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.