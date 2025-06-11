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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحريات في قفز شاب من عقار بالقاهرة: شقيقته تم ضبطها بقضية مخلة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع شاب قفز من الطابق الرابع بأحد عقارات مصر القديمة.

تحريات مصرع شاب في عقار بمصر القديمة

حيث أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن الشاب يعاني من أزمة نفسية حادة قام على أثرها بالقفز من شرفة الطابق الرابع بعقار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الشاب توفى والده قبل فترة قهرا بعدما تم ضبط شقيقته في قضية مخلة بالآداب "تحريض على الرذيلة" وبعدها دخل في أزمة نفسية حادة قام على أثرها بإنهاء حياته.

أنهى شاب حياته ، قفزا من أحد طوابق عقار سكني في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، جراء مروره بأزمة نفسية حادة بعدما توفى والده قهرا على ضبط شقيقته في قضية مخلة بالشرف "تحريض على الرذيلة".

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب جثة هامدة، من أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب توفى والده قبل أيام قهرا بعد ضبط شقيقته في قضية تحريض على الرذيلة، وأصيب بحالة نفسية سيئة قام على أثرها بإلقاء نفسه من أحد العقارات في مصر القديمة.

القاهرة مصر القديمة مديرية أمن القاهرة شاب عقار

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