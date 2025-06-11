ذهب ودولارات وشيكات بملايين.. لغز سرقة شقة مدير حفلات بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة خزينة حديدية من داخل شقة مدير شركة لتنظيم الحفلات بمنطقة حدائق الأهرام خلال انشغال صاحب المنزل بذبـ.ـح أضحية عيد الأضحى المبارك.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مدير شركة، يفيد باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل شقته بداخلها كمية من المشغولات الذهبية وأموال ووثائق هامة، وذلك عقب خروجه مع أسرته للمشاركة في ذبح الأضحية.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص والجرد الأولي طبقا لأقوال صاحب الشقة أن الخزينة كانت تحتوي على 4 عقود ذهبية، و4 سلاسل، و4 أساور، و10 خواتم، بالإضافة إلى شيك بنكي بمبلغ 2 مليون جنيه، وجواز سفر، و500 دولار أمريكي.

توصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الهرم إلى هوية المتهم من خلال مراجعة المترددين على العقار وتفريغ كاميرات المراقبة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار الذي كان على علم مسبق بترك قاطني الشقة لها صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضحية فتسلل إلى الشقة واستولى على المسروقات.

ألقت مباحث الهرم القبض على حارس العقار المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.