بعد تصدره التريند .. هؤلاء الأكثر عرضة لمرض يوسف فوزي

تصدر الفنان يوسف فوزي، الترند، في الساعات الماضية؛ بسبب مرضه.

وكشف الفنان يوسف فوزي تفاصيل مرضه المزمن في أحد اللقاءات التلفزيونية، وأنه كان السبب الرئيسي في اعتزاله التمثيل.

ويعاني الفنان يوسف فوزي من مرض الشلل الرعاش، وهو أحد الأمراض المزمنة التي تتسبب في عدم قدرة الفرد على التحكم في حركاته وانفعالاته، وتجعله يعاني من ارتعاش شديد في الأطراف.

وزادت أزمة الفنان يوسف فوزي مع مرضه في عام 2015 مما حتم عليه الابتعاد عن عالم الفن والتمثيل، بعد أن شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية والتلفزيونية الناجحة.

ووفقا لما جاء في موقع “nhs”، نكشف لكم تفاصيل مرض الفنان يوسف فوزي وأهم المعلومات عنه.

هؤلاء الأكثر عرضة للشلل الرعاش

الاشخاص فى سن الخمسين: يبدأ معظم الأشخاص المصابين بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش في ملاحظة أعراض المرض واكتشاف الإصابة عندما يتجاوز عمرهم 50 عامًا لذا الأشخاص فى هذا العمر هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

فى حالات نادرة بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة يعانون من الأعراض لأول مرة عندما يكونون أقل من 40 عامًا.

الرجال : ويكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون من النساء بقليل.

علاج مرض الشلل الرعاش

على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لمرض باركنسون حتى الآن، إلا أن هناك علاجات متاحة للمساعدة في تقليل الأعراض الرئيسية والحفاظ على جودة الحياة لأطول فترة ممكنة بشكل أفضل، وتشمل:

العلاجات الداعمة، مثل العلاج الطبيعي والعلاج المهني.

الأدوية والعقاقير الطبية

في بعض الحالات، جراحة المخ.. قد لا تحتاج إلى أي علاج خلال المراحل المبكرة من مرض باركنسون، حيث تكون الأعراض خفيفة عادةً ولكن قد تحتاج إلى مواعيد منتظمة مع طبيبك المتخصص حتى يمكن مراقبة حالتك.