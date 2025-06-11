عفت السادات: تركيز شديد على المقاعد الفردية حتى وإن لم يكن هناك ممثلين على كافة المقاعد

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنه لابد من التركيز على الاستحقاق الدستوري لمجلس الشيوخ قبيل التركيز على انتخابات مجلس النواب، مهنئا النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية على المقر الجديد لحزب إرادة جيل.

وقال النائب عفت السادات، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، إن هناك نصيب طيب من نصيب تحالف الأحزاب المصرية، في الانتخابات المقبلة، وأتمنى أن يكون هناك تركيز شديد على المقاعد الفردية حتى وإن لم يكن هناك ممثلين على كافة المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن تحالف الأحزاب أصبح جزءا من المعادلة السياسية والجميع يشهد له بمدى انتمائه ومواقفه مع الدولة ودعم السيد الرئيس وهذا نهجنا المتواصل ولن نحيد عن هذا الاتجاه.