حريق مصنع القطامية.. شهود عيان: النار التهمت المكان بسرعة البرق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، التحفظ على كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات حريق مصنع أخشاب بمنطقة الألف مصنع في القطامية بدائرة القاهرة الجديدة.

حريق مصنع الأخشاب في القطامية

وانتقل فريق من نيابة القطامية، إلى موقع الحريق عقب اندلاع النيران داخل مصنع اخشاب بمنطقة الألف مصنع للوقوف على ملابسات الحريق.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال صاحب المصنع وشهود العيان والعمال في حريق مصنع خشب بمنطقة الألف مصنع، وأكدوا أن النيران التهمت جزءا من محتويات المصنع، بسرعة البرق، ولم يستطيعوا السيطرة عليها بسهولة.

كشفت معاينة فرق الأدلة الجنائية في القاهرة ملابسات اندلاع حريق في مصنع أخشاب بمنطقة الألف مصنع في القطامية بدائرة القاهرة الجديدة.

أشارت المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن الحريق نشب في مصنع للأخشاب المعدة للتصنيع على مساحة 2500 متر والتهمت كمية من المخزون على مساحة قرابة 250 مترا مخلفة خسائر بالملايين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في مصنع أخشاب بمنطقة الألف مصنع في القطامية بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء مدعومة بـ سيارة سلم هيدروليكي وخزان مياه وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي أنحاء المصنع بدون إصابات أو خسائر بشرية.